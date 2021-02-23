بشرى سارة أخيرا.. إصابات السلالة المتحورة تتراجع

مع استمرار حملة التطعيم في بريطانيا، زفت السلطات اليوم الثلاثاء خبرا سارا. فقد أعلن وزير الصحة مات هانكوك أن حالات الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا تراجعت بشكل كبير خلال الشهر المنصرم.

وكان هانكوك قال أمس "هناك علامات على أن أرقام المستشفيات حول حالات الإصابة بكورونا، تنخفض أكثر من الموجة الأولى".

كما أوضح أن بيانات مبكرة أظهرت أن اللقاحات أدت إلى خفض العدوى.

"تعايش مع كورونا كما الانفلوانزا"

أتى ذلك، بعد أن أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق أمس عن أمله في عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه تام في إنكلترا بحلول نهاية حزيران/يونيو، عارضا استراتيجيته لرفع القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 بشكل "حذر" إنما "لا رجعة فيه" بدءا بإعادة فتح المدارس في مطلع آذار/مارس.

كما قال: "يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل مثلما يفعلون تماما مع الإنفلونزا في ظل توافر اللقاحات". وأضاف أمام البرلمان "السبب الوحيد الذي يجعلني أستطيع قول ... إننا لا بد أن نتعلم التعايش مع كوفيد كما نعيش مع الإنفلونزا... على المدى الطويل هو بالطبع لأن لدينا هذا البرنامج للتطعيم والقدرة على تطوير لقاحاتنا".

تخفيف القيود

يذكر أن المملكة المتحدة تفرض منذ مطلع العام ثالث إغلاق لمكافحة الوباء مع تسجيل طفرة إصابات ناجمة عن نسخة متحورة عن الفيروس أسرع انتشارا ظهرت في جنوب إنكلترا وقاربت معها المستشفيات على استنفاد طاقاتها.

ومع تراجع الإصابات وحالات الاستشفاء والوفيات جراء حملة التلقيح المكثفة في البلد الأكثر تضررا في أوروبا جراء الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 120 ألف شخص فيه، تستعد بريطانيا لتخفيف القيود تدريجيا.