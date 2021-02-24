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الصحة العالمية تزف بشرى.. "هذا توقيت انتهاء الجائحة"!

كورونا تعبيرية

الصحة العالمية تزف بشرى.. "هذا توقيت انتهاء الجائحة"!

رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا لـWHO: أسوأ سيناريو أصبح وراءنا، نحن نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بـ 2020

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دبي - العربية.نت

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فيما تتواصل الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا على جميع الأصعدة، زفت منظمة الصحة العالمية خبرا سارا لسكان الكرة الأرضية حول نهاية الجائحة.

وقال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا لـ (WHO) هانز كلوج إن جائحة الفيروس التاجي ستنتهي في أوائل عام 2022.

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كما أضاف: "أسوأ سيناريو أصبح وراءنا. نحن نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ الفيروس للتو في الانتشار"، بحسب ما ذكرته قناة "آر دي" DR التلفزيونية الدنماركية.

في الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن الفيروس على هذا النحو سيبقى بين الناس، ولن تكون هناك ببساطة حاجة إلى قيود. بالإضافة إلى ذلك، شدد على أن هذا مجرد توقع، لأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع بالضبط كيف سيتطور الوضع، وفقاً لموقع صحيفة "روسكايا غازيتا".

كورونا تعبيرية
كورونا تعبيرية

انخفاض الإصابات

هذا وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت مساء الأربعاء الماضي، عن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا عبر أرجاء المعمورة، بنسبة 16%.

وعلى الرغم من هذا الانحفاض الملحوظ، فإن المنظمة أكدت أن الأزمة الصحية لم تنته بعد، لذلك تواصل الدول تشديد القيود وحملات التلقيح.

يشار إلى أن حوالي 112 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 2.48 مليون.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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