.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مجلس الأمن يتبنى قراراً يحض على التوزيع المنصف للقاحات

FILE PHOTO: The United Nations Security Council meets about the situation in Syria at United Nations Headquarters in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., February 28, 2020. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo
مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
لقاح كورونا

مجلس الأمن يتبنى قراراً يحض على التوزيع المنصف للقاحات

يدعو القرار إلى التضامن ووقف إطلاق النار في مختلف النزاعات الدائرة حول العالم لتعزيز التصدي للفيروس وحملات التلقيح المضادة له

متابع الغاء المتابعة

 العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

تبنّى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بالإجماع قراراً أعدته بريطانيا يحضّ على التوزيع المنصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفق مصادر دبلوماسية.

ويدعو القرار، وهو الثاني في غضون عام الذي يتبناه مجلس الأمن حول الجائحة، إلى التضامن ووقف إطلاق النار في مختلف النزاعات الدائرة حول العالم لتعزيز التصدي للفيروس وحملات التلقيح المضادة له.

من حملة التطعيم ضد كورونا في إيطاليا
من حملة التطعيم ضد كورونا في إيطاليا

وفي واقعة نادراً ما تشهدها الأمم المتحدة، حظي القرار، وفق المصادر الدبلوماسية، بإجماع ممثلي الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته لوكالة "فرانس برس": "نبذل كل ما بوسعنا للتصدي لتهديد مشترك، لجائحة مشتركة"، مشدداً على "ضرورة التنسيق الدولي والعمل المشترك"، معتبراً أن "هذا القرار قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح".

وبعد مفاوضات استمرّت أسبوعاً، يشكّل القرار منعطفاً للمجتمع الدولي نحو وحدة صف لطالما كانت مفقودة منذ بدء الجائحة قبل عام، وهو يترجم أيضاً عودة الدفء للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين منذ وصول جو بايدن إلى سدة الرئاسة الأميركية.

ورغم أنه لا تزال هناك مسائل معقدّة على غرار منشأ الفيروس ومسألة الشفافية، قال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، إنه "بفضل التغيّرات التي حصلت في الولايات المتحدة، لم تعد هذه المسألة اليوم مثيرة للجدل بالقدر نفسه مقارنة بالربيع الماضي"، وبالنسبة إلى ديمومة وحدة الصف هذه قال الدبلوماسي "سنرى".

والعام الماضي، استغرقت فرنسا وتونس أكثر من ثلاثة أشهر لتمرير قرار في مجلس الأمن يدعو إلى هدنة عالمية في ظل خصومة متفاقمة بين الولايات المتحدة والصين أعاقت التبني السريع لأي قرار.

والقرار الذي تم تبنّيه الجمعة "يشدد على الضرورة الملحة للتضامن والإنصاف والفاعلية ويدعو الدول المتطورة وكل جهة قادرة على منح جرعات لقاحية إلى الدول المنخفضة أو المتوسطة الدخل أو المحتاجة، للمضي قدما في التوزيع المنصف للمنتجات الصحية المضادة لكوفيد-19".

من حملة التطعيم ضد كورونا في لبنان
من حملة التطعيم ضد كورونا في لبنان

كذلك يدعو المجلس إلى "تعزيز المقاربات الوطنية والمتعددة الأطراف والتعاون الدولي بغية تسهيل التوزيع المنصف وبتكلفة معقولة للقاحات المضادة لكوفيد-19 في حالات النزاع المسلّح، وحالات ما بعد النزاع المسلح والحالات الإنسانية الطارئة والمعقّدة".

علماء يكشفون خبراً ساراً عن اللقاح والأعراض للمتعافين من كورونا اقتصاد لقاح كورونا علماء يكشفون خبراً ساراً عن اللقاح والأعراض للمتعافين من كورونا

من جهة أخرى، يفرض القرار على "كل الأطراف المنخرطة في نزاعات مسلّحة التقيّد فورا بهدنة إنسانية دائمة"، من شأنها "تسهيل تسليم اللقاحات وتوزيعها بطريقة منصفة وآمنة ومن دون معوقات في المناطق التي تشهد نزاعا مسلحا".

ويدعو المجلس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المضي قدما وبانتظام في "إجراء تقييم كامل للمعوقات التي تعترض الحصول على اللقاحات"، كما يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتّخاذ "تدابير لتجنّب المضاربة والتخزين غير المشروع اللذين يمكن أن يعيقا الحصول على لقاحات آمنة وفاعلة، خصوصا في حالات النزاع المسلّح".

ومنذ نهاية ديسمبر 2019، تسببت الجائحة بأكثر من 2.5 مليون وفاة في العالم. واليوم الجمعة، أكدت منظمة الصحة العالمية عدم انتهاء جائحة كورونا، وحذّرت من تخفيف الإجراءات الاحترازية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد