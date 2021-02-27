بعد البريطاني والإفريقي.. اكتشاف "كورونا إيراني" متحور

ذكرت وسائل إعلام إيرانية عن كشف فيروس إيراني متحور في مدينة قزوين التي تقع شال غرب العاصمة الإيرانية طهران حسب موقع أخبار إيران العاجلة على تطبيق تلغرام.

ومن ناحية أخرى نقلت وكالة مهر للأنباء يوم أمس نقلا عن النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زاده هاشمي، عن وجود فيروس كورونا متحور في البلاد يسمى فيروس "كورونا الإيراني"، موضحا أن هذا الفيروس يضاف إلى الطفرات الجينية الإفريقية والبريطانية و"الكاليفورنية"، يجب إضافة كورونا المتحور الإيراني.

وردا على سؤال حول وجود سلالة "إيرانية" من فيروس كورونا يوم الجمعة، لم ينف وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي وجود النوع الإيراني المتحور، إلا أنه اكتفى بالقول إن "طفرة داخلية كبيرة" لم تحدث بعد.

وبحسب وكالة مهر للأنباء، جاء رد الوزير على سؤال حول أنباء تتردد في الفضاء الإلكتروني حول رصد "حالات إصابة بفيروس كورونا الإيراني في البلاد".

وقال "ليس لدينا حتى الآن قفزة داخلية كبيرة حتى نطلق عليها قفزة وطنية، لكن يمكننا أن تحصل قفزة جديدة للفيروس في أي جزء من البلاد في أي لحظة".

وتأتي تصريحات هذا المسؤول في الوقت الذي قالت فيه وزارة الصحة الإيرانية في تقرير لها يوم الخميس إن 11 مقاطعة في البلاد أصيبت بالفيروس المتحور الذي لوحظ لأول مرة في بريطانيا.

وحسب تقارير رسمية إيرانية حتى الآن، أصيب أكثر من مائة شخص بالفيروس البريطاني المتحور في إيران، وتوفي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص نتيجة لذلك.

لقد تحور فيروس كورونا عدة مرات منذ أن أصابت الجائحة العالم منذ أكثر من عام، حيث بالإضافة إلى السلالات التي لوحظت لأول مرة في بالمملكة المتحدة، هناك الآن تقارير عن نوعين متحورين آخرين على الأقل هما الجنوب إفريقي والنوع المنتشر في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية.

والأنواع البريطانية تنتشر بقوة وسرعة أكبر، لكن لم يثبت بعد أنها أكثر فتكًا من سائر سلالات فيروس كورونا.

وفي إيران التي كانت أول بؤرة للجائحة في الشرق الأوسط في بدايات 2020، فقد بلغ العدد الرسمي لمرضى المصابين بكورونا 1607.081، وبلغ العدد الإجمالي للوفیات 59830.