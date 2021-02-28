أميركا تجيز استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" للبالغين

صرحت وكالة الأدوية الأميركية، السبت، بالاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" للبالغين، واللقاح مضاد لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

ووافقت الحكومة الأميركية على استخدام لقاح شركة "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة في الوقاية من فيروس كورونا، لتتيح لملايين من الأميركيين التحصين ضد الوباء في الأسابيع المقبلة، وتفتح المجال أمام موافقة دول أخرى على اللقاح.

وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح للبالغين في سن الثامنة عشرة وما بعده، عقب موافقة لجنتها للخبراء الخارجيين عليه بالإجماع، الجمعة.

وقالت جانيت وودكوك القائمة بأعمال مفوض الإدارة في بيان "إن ترخيص هذ اللقاح يوسع مجال توفر اللقاحات التي هي أفضل وسيلة وقاية طبية من (مرض) كوفيد-19، مما يساعدنا على محاربة هذا الوباء الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون فرد في الولايات المتحدة".

وفي التجارب العالمية على اللقاح التي شملت 44 ألف فرد تبين أنه فعال بنسبة 66 في المئة في منع الإصابة المتوسطة والشديدة بفيروس كورونا بعد أربعة أسابيع من التطعيم، وبنسبة 100 بالمئة في الحيلولة دون دخول المستشفى والوفاة بالمرض.

وسجلت التجارب عددا محدودا للغاية من الآثار الجانبية الخطيرة. كما قدمت بعض الأدلة الأولية بأنه يقلل العدوى الخالية من الأعراض.

ويُتوقع استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" على نطاق واسع في أنحاء العالم نظرا لإمكانية شحنه وتخزينه في المبردات العادية مما يسهل عملية توزيعه مقارنة بلقاحي فايزر-بيونتك وموديرنا اللذين يتعين حفظهما في درجة التجمد.