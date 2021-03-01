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رئيس غانا لشعبه: لقاح كورونا لا يسبب العقم

رئيس غانا نانا أكوفو أدو
رئيس غانا نانا أكوفو أدو

رئيس غانا لشعبه: لقاح كورونا لا يسبب العقم

رئيس غانا نافيا نظرية المؤامرة حول اللقاح: لن يغير الحمض النووي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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حث رئيس غانا نانا أكوفو أدو مواطني بلاده على عدم الالتفات إلى نظريات المؤامرة التي تُحيط باللقاحات الواقية من فيروس كورونا، وذلك قبيل تدشين حملة تطعيم في جميع أنحاء البلاد غدا الثلاثاء.

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إلى ذلك، قال أكوفو أدو في خطاب للأمة ليل الأحد "أيها الشعب الغاني، أعلم أن البعض مازال يتشكك حيال اللقاح، وأبدى آخرون تحفظات بشأن فاعليته، بينما يتخذ آخرون جانب نظريات المؤامرة ويعتقدون أن اللقاح تم تصنيعه للقضاء على العرق الإفريقي.. وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة".

وأضاف "تلقي اللقاح لن يغير حمضكم النووي (دي.إن.إيه)، ولن يضع أداة تتبع داخل أجسادكم، كما أنه لن يتسبب في العقم سواء للنساء أو الرجال".

الدولة الأولى ضمن خطة كوفاكس

وغانا هي أول دولة تحصل على اللقاحات ضمن خطة كوفاكس التي تهدف إلى إمداد الدول الأفقر باللقاحات لمكافحة وباء كوفيد-19.

وذكر أكوفو أدو أنه كرئيس للبلاد ولكي يؤكد للشعب أن اللقاح آمن، فإنه سيحصل عليه مع السيدة الأولى ونائب الرئيس والسيدة الثانية علانية اليوم الاثنين.

وقال إن زعماء سياسيين كبارا، وزعماء دينيين وقضاة سيحقنون باللقاح علانية غدا الثلاثاء.

وسجلت غانا 84023 إصابة بفيروس كورونا و607 وفيات بينها نحو 200 وفاة الشهر الماضي فقط.

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