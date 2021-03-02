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بريطانيا: نعمل على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة

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لقاح كورونا

بريطانيا: نعمل على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة

كوفيد-19 يتسبب بوفاة 2,539,505 أشخاص حول العالم

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العربية.نت

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أعلن وزير الصحة البريطانية مات هانكوك، الثلاثاء، أن العمل مستمر على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة.

هانكوك كان أكد، الأحد، أن ما يزيد على 20 مليونا في أنحاء المملكة المتحدة تلقوا لقاح كوفيد-19. وأضاف على "تويتر": "إنجاز رائع للبلاد. اللقاح هو سبيلنا للخروج. حين تتلقى الاتصال، أحصل على جرعة اللقاح".

وطرحت بريطانيا أسرع برنامج تطعيم في أوروبا ضد مرض كوفيد-19 مما أثار توقعات برفعها قيود الإغلاق الحالية من الآن وحتى نهاية يونيو.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2,539,505 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس"، استناداً إلى مصادر رسميّة الثلاثاء.

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2 صور تعبيرية
2 صور
تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية

وتأكدت إصابة أكثر من 114,360,550 شخصا بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

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وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في عدد الإصابات المشخصة.

ورغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

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