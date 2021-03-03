الأردن يسعى إلى تلقيح 4 ملايين مواطن ضد كورونا

قامت أجهزة الدولة الأردنية بمكاشفة مواطنيها بخصوص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وإطلاعهم على آخر المستجدات التي وصلت إليها مع الشركات المنتجة للقاحات.

وقال وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، إن الحكومة متعاقدة على 4.5 مليون جرعة، معبرا عن أمله بالوصول إلى الفئة المستهدفة قبل نهاية 2021، وذكر أن الحكومة تهدف إلى تلقيح 4 ملايين شخص في الأردن.

فايزر وأسترازينيكا

وأوضح عبيدات أن الحكومة تعاقدت مع شركة "فايزر" للحصول على 2.2 مليون جرعة من اللقاح، لينتهي توزيعها في 2021، حيث إن وصول تلك اللقاحات أصبح منتظما وتباعا، ووصلت في الأسبوع الأخير 34 ألف جرعة من "فايزر" .

كما تحدث عبيدات عن اتفاقية ثانية مع ائتلاف كوفاكس "بما يغطي 10% أي مليونين عند الحديث عن اللقاحات التي تحتاج إلى جرعتين، حيث تصل الشهر الحالي 194 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

وأشار إلى اتفاقية مستقبلية لتوفير 75 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" في اتفاقية ثنائية مع الشركة الهندية، كما توقع وصول أولى دفعات لقاحات "جونسون آند جونسون" في شهر حزيران/يونيو المقبل.

حملات تلقيح

من جانبه، قال مدير خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، إن 107.615 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد في الأردن، وحصل 40.281 ألف شخص منهم على الجرعة الثانية من اللقاح حتى يوم الثلاثاء.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، 59.34 ألف شخص، تلقى منهم 25.133 ألف شخص الجرعة الثانية.

وتحدث الفراية عن فئة لا تذهب لتلقي اللقاح بعد وصول رسالة لهم تتضمن موعد التطعيم، ونسبتهم 25%. وأُرسلت، الثلاثاء، رسائل إلى 13.5 ألف شخص جاء منهم 9.2 آلاف شخص لتلقي اللقاح.

وأوضح الفراية أن عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وهم لا يتلقون اللقاح، 5.649 مليون شخص.

لقاحات أصلية

وعلى صعيد متصل، قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، إن الأردن لم يستورد لقاحا مزورا من بين اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد التي استوردها من الصين.

وأوضح مهيدات، في تصريحات صحافية، أن اللقاح الصيني المزور يحتوي على مواد لا تقي من الفيروس، وبعضها يحتوي على ماء وملح، مؤكدا أن المؤسسة توخت الدقة على أكثر من جانب لتجنب وصول اللقاح المزور.

اللاجئون في مخيم الزعتري

وستباشر فرق التطعيم المتنقلة التابعة لوزارة الصحة الأردنية، الأربعاء، تنفيذ حملة التطعيم ضد كوفيد -19 في مخيم الزعتري، بهدف وصول الكادر الطبي المتخصص للأشخاص غير القادرين على الذهاب لمراكز التطعيم لتلقي اللقاح في منازلهم من فئة كبار السن لأسباب مرضية من اللاجئين السوريين.

وقالت الوزارة إن تلقيح اللاجئين هو إجراء يهدف لضمان حصول هذه الفئات على لقاح كوفيد-19 وتحقيق العدالة باعتبارهم ضمن الفئات ذات الأولوية القصوى ضمن المرحلة الأولى لحملة التطعيم لجميع سكان المملكة الأردنية.