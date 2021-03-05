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اللقاحات والسلالة البرازيلية.. صدمة حول الأجسام المضادة

إجراء تجارب على لقاح سينوفاك ضد كورونا

اللقاحات والسلالة البرازيلية.. صدمة حول الأجسام المضادة

لقاح سينوفاك فشل في تحييد السلالة البرازيلية

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دبي - العربية.نت

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كشفت دراسة معملية صغيرة أن لقاح سينوفاك بيوتيك المضاد لمرض كوفيد-19 قد لا ينتج أجساما مضادة كافية للوقاية من سلالة فيروس كورونا، التي تم رصدها في البرازيل.

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عينات بلازما تكشف

فقد أظهرت عينات بلازما مأخوذة من ثمانية أشخاص تلقوا لقاح كورونافاك الذي تصنعه شركة سينوفاك الصينية أنه فشل في تحييد سلالة بي.1 بكفاءة. وقال الباحثون، وهم من جامعة ساو باولو بالبرازيل وكلية الطب بجامعة واشنطن الأميركية وبضع مؤسسات أخرى، بحسب ما نقلت وكالة رويترز الجمعة "تشير هذه النتائج إلى أن السلالة بي.1 قد تفلت من تحييد الأجسام المضادة التي يستنهضها.. كورونافاك".

فيروس كورونا تعبيرية
فيروس كورونا تعبيرية

فيما أعلن ين وي دونغ الرئيس التنفيذي لشركة سينوفاك في برنامج بثته شبكة تلفزيون سي.جي.تي.إن التي تدعمها الدولة أمس إن الشركة "قادرة تماما" على استخدام إمكانات البحث والتصنيع الراهنة في تطوير لقاح جديد مضاد للسلالات المتحورة إذا تطلب الأمر.

كما أضاف أن هذا سيستغرق وقتا أقل بكثير مما استغرقه صنع لقاح كورونافاك، الذي يستخدم في حملات تطعيم في بلدان منها الصين والبرازيل وإندونيسيا وتركيا.

يذكر أن انتشار سلالات جديدة من الفيروس كان أثار مخاوف من عدم فعالية اللقاحات والعلاجات التي تم ابتكارها للوقاية من السلالات السابقة.

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