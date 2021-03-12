دخلت بموجة كورونا الثالثة.. ألمانيا: تنتظرنا أسابيع صعبة!

قال وزير الصحة الألماني إنه يتعين على البلاد الاستعداد "لعدة أسابيع صعبة للغاية" وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة، ينس شبان، للصحافيين في برلين يوم الجمعة إن "الوضع لا يزال متوترا"، حيث أبلغ مركز مكافحة الأمراض في البلاد عن 12,834 حالة مؤكدة جديدة في اليوم الماضي، و252 حالة وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19.

وقال رئيس الوكالة، لوتار ويلر، إن ألمانيا "في بداية الموجة الثالثة" من الإصابات بعد الارتفاع المفاجئ في الحالات في الربيع الماضي وفي الخريف.

وأشار شبان إلى حدوث انخفاض في الأمراض الخطيرة والوفيات بين كبار السن، حيث تلقى معظم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا في ألمانيا لقاحًا ضد الفيروس.

وقال إن ألمانيا تمكنت من تنفيذ أكثر من 200 ألف جرعة لقاح يوميًا هذا الأسبوع.

وقال شبان إنه مع وصول المزيد من الإمدادات، سيتم إعطاء اللقاح ليس فقط في مراكز اللقاحات الخاصة، ولكن اعتبارًا من منتصف أبريل، أيضًا في عيادات الأطباء.