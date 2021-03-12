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تواجه موجة كورونا ثالثة.. غالبية إيطاليا تقر إغلاقاً عاماً

A musician walks in Piazza Navona square, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues, in Rome, Italy November 23, 2020. (Reuters/Yara Nardi)
أرشيفية
فيروس كورونا

تواجه موجة كورونا ثالثة.. غالبية إيطاليا تقر إغلاقاً عاماً

استطلاع يظهر أن 44% من الإيطاليين يؤيديون هذه التدابير مقابل 30% قبل أسبوعين

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روما - فرانس برس

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الجمعة، أن غالبية البلاد التي تواجه الموجة الثالثة من الوباء ستعود إلى الإغلاق اعتبارا من الاثنين.

والمناطق الأكثر اكتظاظا في البلاد خصوصا لومبارديا الرئة الاقتصادية للبلاد، ولاتسيو ومنطقة روما، ستصنف مناطق "حمراء" (عالية المخاطر) ما سيؤدي إلى إغلاق المدارس والحانات والمطاعم فيها، وسيسمح بالتنقل فقط لدواعي العمل وشراء السلع الأساسية وتلقي العلاج.

وذكرت الوزارة أن هذه التدابير "ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين 15 مارس".

وإضافة إلى لاتسيو ولومبارديا ستنتقل إلى "المنطقة الحمراء" ايميليا-رومانيا (منطقة بولونيا) وبيمونتي (تورينو) وفينيتو (البندقية) وفريولي فينيتسيا-جوليا وترنتينو وماركي (شمال) وبوليا (جنوب). وتنضم هذه المناطق إلى كمبانيا (منطقة نابولي) وموليزي (جنوب) التي كانت أصلا في المنطقة الحمراء.

وهذا الإعلان المرتقب يأتي في حين أنه "في الأسبوع الماضي سجلت 150175 إصابة جديدة مقابل 130816 الأسبوع الذي سبقه أي بزيادة نسبتها 15%" كما أعلن الجمعة رئيس الوزراء ماريو دراغي، في حين تخطت إيطاليا الاثنين عتبة الـ100 ألف وفاة منذ بدء الجائحة. وقال دراغي "إنني مدرك تماما أن هذه التدابير ستؤثر على تربية الأولاد والاقتصاد وصحتنا العقلية جميعا".

وأظهر استطلاع نشرته صحيفة "ال كورييريه ديلا سيرا" في نهاية الأسبوع الماضي، أن 44% من الإيطاليين يؤيديون هذه التدابير مقابل 30% قبل أسبوعين.

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