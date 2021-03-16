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الصحة العالمية: نضع اللمسات الأخيرة على تقرير منشأ كورونا

كورونا
تعبيرية
فيروس كورونا

الصحة العالمية: نضع اللمسات الأخيرة على تقرير منشأ كورونا

مدير المنظمة الأممية أكد أن "جميع الفرضيات ما زالت مطروحة" في ما يتعلق بمنشأ وباء كوفيد-19

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العربية.نت، فرانس برس

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن الخبراء الذين أوفدتهم إلى الصين لتقصي منشأ وباء كوفيد-19 سينشرون تقريرهم الذي أعد مع الخبراء الصينيين "على الأرجح" الأسبوع المقبل وليس هذا الأسبوع.

وقال الناطق باسم المنظمة كريستيان ليندميير، خلال تصريح صحافي في جنيف، إن "التقرير ليس جاهزا بعد".

وأضاف "ما نسمعه من جانب أعضاء البعثة هو أن التقرير سينشر على الأرجح الأسبوع المقبل".

ويترقب العالم بفارغ الصبر قراءة استنتاجات التقرير. وكانت منظمة الصحة أعلنت في بادئ الأمر أن فريق الخبراء الذي أقام أربعة أسابيع في ووهان سينشر سريعا تقريرا أوليا قبل التقرير النهائي، لكن تم التخلي عن ذلك في فبراير بدون إعطاء تفسيرات واضحة.

تعبيرية
تعبيرية

ثم أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في 5 مارس، أن التقرير سينشر في أسبوع 15 مارس واعدا بإطلاع الدول الأعضاء عليه "قبل نشره".

وكلفت منظمة الصحة العالمية بموجب قرار اعتمد في مايو 2020 من قبل الدول الأعضاء بدرس منشأ فيروس سارس-كوف-2 المسبب لوباء كوفيد-19 بالتعاون مع خبراء صينيين.

استغرق اختيار الأخصائيين الكثير من الوقت ولم يتمكن الخبراء الدوليون المشهود لهم من قبل نظرائهم في اختصاصاتهم المختلفة، من التوجه إلى الصين إلا في يناير بعد محادثات طويلة بين بكين ومنظمة الصحة العالمية.

تعبيرية
تعبيرية

وقال كريستيان ليندميير الثلاثاء "كما تعلمون، مع كل هذه التقارير وكلما زاد عدد الأشخاص المعنيين بالأمر زاد عدد الأشخاص الذين لديهم رأي لقوله".

وأضاف "ما زال يجب وضع اللمسات الأخيرة عليه. يريدون القيام بذلك بشكل صائب ونحن ننتظر التقرير النهائي".

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خلال مؤتمر صحافي طويل في ووهان في نهاية مهمتهم، عرض خبراء منظمة الصحة العالمية فرضيات العمل المختلفة حول كيفية انتقال الفيروس المسبب لكوفيد-19 من حيوان إلى الإنسان.

يعتقد الخبراء أن فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19 مصدره الخفافيش ويرون أن فرضية انتقال عدوى كورونا من خلال حيوان وسيط مثل نمس أو أرنب أو سواهما، هي "الأكثر ترجيحا".

وفي ووهان، استبعد الخبراء فرضية تفشي الفيروس عن طريق الخطأ من معهد ووهان لعلم الفيروسات، كما زعمت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

لكن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أكد في وقت لاحق، أن "جميع الفرضيات ما زالت مطروحة" في ما يتعلق بمنشأ وباء كوفيد-19.

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