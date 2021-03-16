قبيل اجتماع هام.. توصية من الصحة العالمية حول لقاح "أسترازينيكا"

أوصت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناتان الدول بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، عشية اجتماع لخبراء هذه الهيئة الأممية لدرس مستوى سلامة اللقاح.

ويعقد خبراء التلقيح التابعين لمنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، اجتماعا لدرس مستوى سلامة لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية.

وفي مؤتمر صحافي عقدته في جنيف، ليل الاثنين، قالت سواميناتان "لا نريد أن يصاب الناس بالهلع، في الوقت الراهن نوصي الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا"، وذلك في حين علّقت بعض الدول استخدام اللقاح بسبب مخاوف تتعلق بتجلطات دموية.

وتابعت "إلى حد الآن، لم نجد رابطا بين هذه الأحداث واللقاح".

وقالت مساعدة المدير العام لشؤون إتاحة الأدوية واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية ماريانجيلا سيماو "بناء على ما رأيناه إلى حد الآن في البيانات الأولية، لم ترتفع أعداد المصابين بتجلطات دموية".

وأشارت سيماو إلى أنه في هذه المرحلة، منافع التلقيح أكبر من المخاطر المرتبطة بكوفيد-19.

وتقف منظمة الصحة العالمية في خط الدفاع الأمامي لمكافحة الجائحة، وقد أعلنت أن خبراء التلقيح التابعين لها سيعقدون الثلاثاء اجتماعا لدرس مستوى سلامة لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تديروس أدهانوم غيبرييسوس إن "المجموعة الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية حول التلقيح عاينت المعطيات وهي على تواصل وثيق مع الوكالة الأوروبية للأدوية. وسنعقد اجتماعا يوم غد".

وتسبب فيروس كورونا بوفاة مليونين و654 ألفا و89 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة الاثنين.

وتأكدت إصابة أكثر من 119 مليونا و783 ألفا و950 شخصا بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.