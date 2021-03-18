خبر سار من الأدوية الأوروبية.. "أسترازينيكا آمن وفعال"

بعد الجدل الذي طال لقاح أسترازينيكا بعد تعليق عدة دول استخدامه على خلفية مخاوف مرتبطة بتسببه بجلطات في الدم، خرجت وكالة الأدوية الأوروبية بأخبار سارة عن اللقاح، لتحسم الجدل وتؤكد أنه آمن وفعال.

وقالت الخميس، إنه لا دليل على وجود رابط بين لقاح أسترازينيكا وجلطات الدم، مؤكدة أن الخلاصة النهائية تؤكد أنه فعال وآمن.

كما أضافت "فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق أي مخاطر ثانوية محتملة"، وفق ما نقله مراسل "العربية".

جاء ذلك، بعد ساعات من تأكيد وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، في وقت سابق اليوم، أن الأدلة لا تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 يسبب جلطات دموية لكنها أوضحت أن تحقيقاً يجري في نوع نادر جداً وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ.

توصية من الصحة العالمية

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أوصت، الأربعاء، بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا، فيما خبراؤها يواصلون تقييم معلومات السلامة.

وأعلنت المنظمة الأممية في بيان، أن خبراءها ما زالوا يراجعون بيانات السلامة الخاصة بلقاح أسترازينيكا، بعد مخاوف من الإصابة بجلطات دموية، غير أنها أوصت بمواصلة برامج التطعيم "في الوقت الحالي".

إلى ذلك أكدت: "تجري اللجنة الاستشارية العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن سلامة اللقاحات تقييماً دقيقاً لأحدث بيانات السلامة المتاحة. في الوقت الحالي، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وتوصي بمواصلة حملات التطعيم".

يشار إلى أن دولاً عدة، بينها الدنمارك والنرويج وبلغاريا وإيرلندا وألمانيا، علقت مؤخراً استخدام اللقاح الذي تُصنّعه شركة الأدوية السويدية البريطانية العملاقة، على خلفية المخاوف المرتبطة بتسببه بجلطات بالدم.