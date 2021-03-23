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ميركل تطلق النفير ضد كورونا المتحور.. نواجه جائحة جديدة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

ميركل تطلق النفير ضد كورونا المتحور.. نواجه جائحة جديدة

ميركل: نحن في خضم جائحة جديدة بسبب النسخ المتحورة من كورونا

متابع الغاء المتابعة

برلين – فرانس برس

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أطلقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فجر الثلاثاء تحذيرا مدوياً، معلنة أنّ بلادها باتت "في خضمّ جائحة جديدة" بسبب تفشّي النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا فيها.

كما أكدت أن السلطات ستفرض إغلاقا عاما صارما في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفصح من 1 ولغاية 5 أبريل، يشمل خصوصاً إغلاق غالبية المتاجر وإلغاء الاحتفالات، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19.

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وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في ختام مفاوضات ماراثوينة أجرتها على مدى حوالي 12 ساعة مع حكّام الولايات إنّه خلال هذه الأيام الخمسة ستُحظر بالكامل التجمّعات، وتناول الطعام في الهواء الطلق، كما ستُغلَق سائر المتاجر، باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والتي سيُسمح لها بأن تفتح أبوابها يوم 3 أبريل فقط.

إلى ذلك، أضافت أنّ عدداً من القيود السارية منذ نهاية 2020، ولا سيّما تلك المفروضة على تجمّع الأفراد في أماكن خاصة، تقرّر تمديدها بدورها حتى 18 أبريل.

كورونا من ألمانيا
كورونا من ألمانيا

ارتفاع عدد الوفيات لأول مرة

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت مساء أمس ارتفاع عدد الوفيات بكورونا لأول مرة منذ 6 أسابيع. وقالت خبيرة بارزة إن العدد الأسبوعي للوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع مرة أخرى، وهي "علامة مقلقة" بعد نحو ستة أسابيع من التراجع.

كما أضافت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في المنظمة العالمية، إن الزيادة في عدد حالات الوفاة جاءت بعد الأسبوع الخامس على التوالي من زيادة حالات الإصابة المؤكدة في جميع أنحاء العالم. وأوضحت أن عدد حالات الإصابة المسجلة ارتفع في أربعة من أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة داخل كل إقليم.

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