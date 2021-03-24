هونغ كونغ تعلق لقاح فايزر.. والسبب؟

أوقفت هونغ كونغ استخدام لقاح فايزر، اليوم الأربعاء، بعد أن أبلغ موزع صيني سلطات المدينة أن إحدى دفعات اللقاح بها "أغطية معيبة لزجاجات اللقاح".

إلى ذلك، ذكرت حكومة المدينة أن التعليق كان فوريا، بينما يتم التحقيق في الأمر من قبل الموزعين "فوسون فارما"، و"بيونتيك"، وهي الشركة الألمانية التي ابتكرت اللقاح مع شركة فايزر الأميركية.

كما ذكرت فوسون فارما وبيونتيك في بيان أنهما لم تجدا أي سبب للاعتقاد بأن المنتج غير آمن.

ومع ذلك، ستتوقف عمليات التلقيح كإجراء وقائي.

من جهتها، عثرت السلطات على أغطية معيبة للقاحات من الدفعة رقم 210102، إضافة إلى دفعة منفصلة تحمل الرقم 210104.

كما قالت سلطات ماكاو اليوم الأربعاء إن السكان لن يتلقوا تطعيمات فايزر من الدفعة المتضررة.

ولم يتسن لأسوشييتد برس التواصل مع شركتي فوسون فارما وبيونتيك للتعليق.

بدورها، قالت الحكومة إن جميع المراكز في هونغ كونغ، التي توفر لقاح فايزر، أوقفت التطعيمات مؤقتا.

وتعني خطوة تعليق لقاحات فايزر أن اللقاح الوحيد الذي بات متوفرا حاليا للمقيمين هو لقاح "سينوفاك الصيني".