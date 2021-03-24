.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هونغ كونغ تعلق لقاح فايزر.. والسبب؟

فايزر

هونغ كونغ تعلق لقاح فايزر.. والسبب؟

بيونتيك: لم نجد أي سبب للاعتقاد بأن المنتج غير آمن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أوقفت هونغ كونغ استخدام لقاح فايزر، اليوم الأربعاء، بعد أن أبلغ موزع صيني سلطات المدينة أن إحدى دفعات اللقاح بها "أغطية معيبة لزجاجات اللقاح".

ألمانيا: لقاحا اقتصاد فيروس كورونا ألمانيا: لقاحا "أسترازينيكا" و"فايزر" فعالان مع السلالات المتحورة

إلى ذلك، ذكرت حكومة المدينة أن التعليق كان فوريا، بينما يتم التحقيق في الأمر من قبل الموزعين "فوسون فارما"، و"بيونتيك"، وهي الشركة الألمانية التي ابتكرت اللقاح مع شركة فايزر الأميركية.

كما ذكرت فوسون فارما وبيونتيك في بيان أنهما لم تجدا أي سبب للاعتقاد بأن المنتج غير آمن.

ومع ذلك، ستتوقف عمليات التلقيح كإجراء وقائي.

من جهتها، عثرت السلطات على أغطية معيبة للقاحات من الدفعة رقم 210102، إضافة إلى دفعة منفصلة تحمل الرقم 210104.

كما قالت سلطات ماكاو اليوم الأربعاء إن السكان لن يتلقوا تطعيمات فايزر من الدفعة المتضررة.

ولم يتسن لأسوشييتد برس التواصل مع شركتي فوسون فارما وبيونتيك للتعليق.

بدورها، قالت الحكومة إن جميع المراكز في هونغ كونغ، التي توفر لقاح فايزر، أوقفت التطعيمات مؤقتا.

وتعني خطوة تعليق لقاحات فايزر أن اللقاح الوحيد الذي بات متوفرا حاليا للمقيمين هو لقاح "سينوفاك الصيني".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد