أجوبة مباشرة من الصحة العالمية.. ما يُحدثه لقاح كورونا بجسمك

نشرت منظمة الصحة العالمية WHO، شرحًا مبسطًا لكيفية حماية اللقاحات لجسم الإنسان من الإصابة بالأمراض وتوضيح لمعنى ودور مسببات الأمراض والأجسام المضادة والعلاقة بينهما، من خلال مقاطع فيديوغرافيك نشرتها المنظمة الأممية عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل، ضمن جهودها لمكافحة جائحة كورونا، وتشجيع الشعوب على أهمية تلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

WHO & partners are racing to develop and deploy safe & effective vaccines against #COVID19.



👀 Watch this video to learn how pathogens & antibodies are connected 👇 pic.twitter.com/asrdiU8cCq — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 25, 2021

وتشرح مقاطع الفيديوغرافيك أن جسم الإنسان يحتوي على آلاف الأجسام المضادة المختلفة، وأنه يتم تدريب كل جسم مضاد (أو خط الدفاع الأمامي) على التعرف على مستضد معين ومحاربة مسببات الأمراض. ولكن عندما يهاجم عامل مُسبب لمرض جديد جسم الإنسان، فإنه يستخدم مستضدًا جديدًا ربما لا تستطيع الأجسام المضادة التعرف عليه.

وبالتالي فإنه في حالة وجود فيروس جديد، مثل فيروس كورونا المُستجد، لا يكون الجسم مستعدًا للحماية عند الإصابة به. ولهذا فإن جسم الإنسان يحتاج لصنع أجسام مضادة فعالة ضد مسبب المرض الجديد، للحماية منه بطريقة ما. ومن هنا يأتي دور اللقاح.

3 مصطلحات أساسية

لكن قبل أن يتم التطرق لكيفية عمل اللقاح، بحسب ما نشرته منظمة الصحة العالمية، فإن هناك 3 مصطلحات رئيسية ينبغي معرفة معانيها، هي العوامل المسببة للمرض والمستضد والأجسام المضادة.

إن مسببات الأمراض هي الجراثيم التي تسبب المرض، وهي ربما تكون بكتيريا أو طفيليات أو فيروسات أو فطريات.

أما المستضد فهو جزء من العامل الممرض، والذي يتسبب في إنتاج جسم الإنسان للأجسام المضادة، والتي تشبه "خطوط الدفاع الأمامية" عن جهاز المناعة والتي تحارب العوامل المسببة للمرض.

How do #VaccinesWork❓



1⃣ Vaccines contain weakened non-dangerous parts of an antigen

2⃣ It's enough that our body can learn to build the specific antibody

3⃣ This will prompt our immune system to respond & defeat the real antigen in the future



👀 Watch for more 👇 #COVID19 pic.twitter.com/xDeMrJ59Ms — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 25, 2021

كيف يعمل اللقاح؟

إن اللقاح هو جزء صغير ضعيف غير خطير من العامل المُسبب للمرض، والذي يكون المستضد جزءًا منه. لا يتسبب التطعيم باللقاح في الإصابة بالمرض لكنه يقتصر دوره على تحفيز استجابة مناعية في الجسم، إذ يقوم التطعيم بمهمة تعليم الجهاز المناعي للجسم كيفية بناء النوع المناسب من الأجسام المضادة لحمايته في المستقبل من العوامل المسببة للمرض.

وهكذا فإنه عندما يواجه جسم الإنسان العامل المُمرض الحقيقي لاحقًا، فإنه يتمكن بالفعل من التعرف عليه أو اكتشافه ومكافحته والقضاء عليه قبل أن يصيب الجسم بالعدوى والمرض.

People with underlying health conditions may not be able to be vaccinated but they can still be protected.



If you are able to, get vaccinated💉. #HerdImmunity helps to protect everyone.



What is herd immunity❓ 👀 Watch this video 👇 #COVID19 pic.twitter.com/kZNMgY9Zoa — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 25, 2021

اللقاح ومناعة القطيع

أما عن مصطلح "مناعة القطيع" فأظهر فيديوغرافيك نشرته المنظمة الأممية أن بعض الفئات من الأشخاص لا يمكنهم تلقي اللقاح لأسباب عديدة، إلا أنه ما زال في الإمكان توفير الحماية لهم، في حال تم تطعيم المحيطين بهم. وهذا ما يسمى بـ"مناعة القطيع".

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 125.03 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و873,944.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.