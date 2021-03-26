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تجارب لإعطاء لقاح أسترازينيكا عن طريق الاستنشاق

Medical personnel prepares AstraZeneca COVID-19 vaccine at the general practice of Doctor Claudia Schramm as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues, in Maintal, Germany, March 24, 2021. REUTERS/Kai Pfaffenbach
ممرضة تعد جرعة من لقاح أسترازينيكا في ألمانيا
لقاح كورونا

تجارب لإعطاء لقاح أسترازينيكا عن طريق الاستنشاق

نسبة فعالية اللقاح الذي طورته أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد بلغت 76%.. وهو يقي بنسبة 100% من الأشكال الحادة أو الحرجة للمرض

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العربية.نت – وكالات

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قالت جامعة أكسفورد، الخميس، إنها بصدد بدء دراسة للتحقق من شكل الاستجابة المناعية بعد إعطاء لقاح كورونا، الذي طورته بالتعاون مع شركة أسترازينيكا بطريق الاستنشاق.

وستشمل الدراسة مبدئياً 30 متطوعاً أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً.

وكان باحثون بريطانيون قد قالوا في سبتمبر الماضي إن لقاحات مرشحة لأن يتم إعطاؤها بالاستنشاق طورتها جامعة أكسفورد وإمبريال كوليدج ستدخل التجارب للتأكد مما إذا كانت تثير استجابة مناعية موضعية في الجهاز التنفسي.

يأتي هذا بينما أعلنت شركة أسترازينيكا الخميس أن فعالية لقاحها المضاد لكوفيد-19 بلغت 76%، في تحليل جديد لتجربتها الرئيسية في الولايات المتحدة.

ممرضة تعد جرعة من لقاح أسترازينيكا في صربيا
ممرضة تعد جرعة من لقاح أسترازينيكا في صربيا

واستندت أحدث البيانات إلى 190 إصابة بين أكثر من 32400 مشارك في تجربة الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو.

وأكدت أسترازينيكا من جديد الخميس أن اللقاح الذي طورته مع جامعة أوكسفورد فعال بنسبة 100% في مواجهة الأشكال الحادة أو الحرجة من المرض.

وأضافت أن فاعلية اللقاح تبلغ 85% بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

مسن في أوكرانيا يتلقى جرعة من لقاح أسترازينيكا
مسن في أوكرانيا يتلقى جرعة من لقاح أسترازينيكا
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ويعتبر لقاح أسترازينيكا حيوياً في مواجهة انتشار كوفيد-19 في أنحاء العالم، ليس فقط بسبب محدودية المعروض من اللقاحات وإنما أيضاً لأن نقله أسهل وأرخص من تلك المنافسة.

وحصل لقاء أسترازينيكا على تصريح بالتسويق المشروط أو الاستخدام الطارئ في أكثر من 70 دولة.

وأوقف حوالي 12 دولة بشكل مؤقت تقديم هذا اللقاح هذا الشهر بعد تقارير تربط بينه وبين تجلط نادر في الدم لدى عدد صغير جداً من الأشخاص. لكن هيئة الرقابة على الدواء في الاتحاد الأوروبي قالت الأسبوع الماضي إن اللقاح آمن.

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