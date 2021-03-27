الصحة العالمية: نحتاج فورا لـ10 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا

حثت منظمة الصحة العالمية الجمعة الدول على التبرع "فورا" بـ10 ملايين جرعة لقاح لآلية كوفاكس التي تستفيد منها الدول ذات الدخل المنخفض بشكل خاص.

وقال المدير العام للمنظمة الأممية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، إنّ التسابق لتأمين اللقاحات حول العالم تسبب بتأخير طلبيات كانت الآلية تعول عليها، داعيا الدول القادرة على المساهمة للتبرع للبرنامج.

يأتي ذلك فيما أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 125.67 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و884,695.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي سياق متصل، أعلنت نحو 180 دولة من أصل 193 تنتمي الى الأمم المتحدة التزامها بضمان توزيع منصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة الجمعة.

وقال الإعلان السياسي الذي جاء بمبادرة من لبنان "نشعر بقلق عميق أنه على الرغم من الاتفاقات الدولية والمبادرات والإعلانات العامة، فإن توزيع لقاحات كوفيد-19 لا يزال غير منصف في جميع أنحاء العالم، سواء بين البلدان أم داخلها".

ومع الإشارة إلى أن العديد من البلدان لم تتمكن حتى الآن من الحصول على أي لقاحات، أكد الموقعون على الإعلان في اجتماع للجمعية العامة "على الحاجة إلى تضامن دولي وتعاون متعدد الأطراف لزيادة إنتاج اللقاحات وتوزيعها على المستويين الإقليمي والعالمي".

واعتبر نص الإعلان أن مبادرة "كوفاكس" التي تدعمها الأمم المتحدة لمساعدة الدول الفقيرة في الحصول على اللقاحات هي "الآلية المناسبة" لضمان "حصول الجميع عليها بشكل منصف".

وأضاف أن الموقعين يشجعون بشكل مستمر على "مزيد من تشارك جرعات اللقاحات بين البلدان القادرة على القيام بذلك وتلك المنخفضة والمتوسطة الدخل والبلدان الأخرى الفقيرة".