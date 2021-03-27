.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصحة العالمية: نحتاج فورا لـ10 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of the World Health Organization (WHO) attends a news conference on the outbreak of coronavirus disease (COVID-19) after the return of the team of the WHO-convened global study of the origins of SARS-CoV-2 in Geneva, Switzerland, February 12, 2021. Christopher Black/World Health Organization/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
لقاح كورونا

الصحة العالمية: نحتاج فورا لـ10 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا

نحو 180 دولة تعلن التزامها في الأمم المتحدة بتوزيع عادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

حثت منظمة الصحة العالمية الجمعة الدول على التبرع "فورا" بـ10 ملايين جرعة لقاح لآلية كوفاكس التي تستفيد منها الدول ذات الدخل المنخفض بشكل خاص.

وقال المدير العام للمنظمة الأممية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، إنّ التسابق لتأمين اللقاحات حول العالم تسبب بتأخير طلبيات كانت الآلية تعول عليها، داعيا الدول القادرة على المساهمة للتبرع للبرنامج.

تعبيرية
تعبيرية

يأتي ذلك فيما أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 125.67 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و884,695.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي سياق متصل، أعلنت نحو 180 دولة من أصل 193 تنتمي الى الأمم المتحدة التزامها بضمان توزيع منصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة الجمعة.

تعبيرية
تعبيرية

وقال الإعلان السياسي الذي جاء بمبادرة من لبنان "نشعر بقلق عميق أنه على الرغم من الاتفاقات الدولية والمبادرات والإعلانات العامة، فإن توزيع لقاحات كوفيد-19 لا يزال غير منصف في جميع أنحاء العالم، سواء بين البلدان أم داخلها".

الصين تكشف نتائج تحقيق مصدر كورونا قبل تقرير الصحة العالمية فيروس كورونا فيروس كورونا الصين تكشف نتائج تحقيق مصدر كورونا قبل تقرير الصحة العالمية
أجوبة مباشرة من الصحة العالمية.. ما يُحدثه لقاح كورونا بجسمك فيروس كورونا لقاح كورونا أجوبة مباشرة من الصحة العالمية.. ما يُحدثه لقاح كورونا بجسمك

ومع الإشارة إلى أن العديد من البلدان لم تتمكن حتى الآن من الحصول على أي لقاحات، أكد الموقعون على الإعلان في اجتماع للجمعية العامة "على الحاجة إلى تضامن دولي وتعاون متعدد الأطراف لزيادة إنتاج اللقاحات وتوزيعها على المستويين الإقليمي والعالمي".

واعتبر نص الإعلان أن مبادرة "كوفاكس" التي تدعمها الأمم المتحدة لمساعدة الدول الفقيرة في الحصول على اللقاحات هي "الآلية المناسبة" لضمان "حصول الجميع عليها بشكل منصف".

وأضاف أن الموقعين يشجعون بشكل مستمر على "مزيد من تشارك جرعات اللقاحات بين البلدان القادرة على القيام بذلك وتلك المنخفضة والمتوسطة الدخل والبلدان الأخرى الفقيرة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

الصحة العالمية تحذر من لقاحات الصحة العالمية تحذر من لقاحات "مغشوشة وتتسبب بأضرار جسيمة"!
ملابس ذكية تقيس الحركة.. جديد العلماء ملابس ذكية تقيس الحركة.. جديد العلماء

الأكثر قراءة

كاميرا مراقبة تكشف لحظة وقوع تصادم القطارين في مصر كاميرا مراقبة تكشف لحظة وقوع تصادم القطارين في مصر
"فيديو".. صلاح يفاجئ منتخب كينيا في غرفة الملابس
تواصل محاولات قطر السفينة الجانحة بقناة السويس وبايدن يبحث المساعدة تواصل محاولات قطر السفينة الجانحة بقناة السويس وبايدن يبحث المساعدة
مجهولون أوقفوا القطار عمدا.. مصر تكشف سبب تصادم القطارين مجهولون أوقفوا القطار عمدا.. مصر تكشف سبب تصادم القطارين
فيديو للحظة جنوح السفينة في قناة السويس.. هذا تفاصيل ما حدث فيديو للحظة جنوح السفينة في قناة السويس.. هذا تفاصيل ما حدث
مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا

قبل أن تذهب

رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات
رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات

اكتشف المزيد