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لقاحات مضادة لمتحورات كورونا تتاح بحلول سبتمبر في بريطانيا

A dose of the AstraZeneca COVID-19 vaccine is prepared in a vaccination centre at Newmarket Racecourse, amid the coronavirus disease outbreak in Newmarket, Britain March 26, 2021. REUTERS/Andrew Couldridge
من حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا
لقاح كورونا

لقاحات مضادة لمتحورات كورونا تتاح بحلول سبتمبر في بريطانيا

من المقرر إعطاء الجرعات المعززة أولاً للعاملين الصحيين وكبار السن والأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية خطيرة

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لندن – أسوشيتد برس

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قال الوزير المسؤول عن توزيع اللقاحات في بريطانيا إن الجرعات المعززة المصممة لمحاربة السلالات المتحورة الجديدة من فيروس كورونا يجب أن تكون جاهزة للتوزيع على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً بحلول سبتمبر المقبل.

الوزير ناظم الزهاوي
الوزير ناظم الزهاوي

وصرح الوزير ناظم الزهاوي لصحيفة "ديلي تلغراف" بأن الحكومة البريطانية تتوقع توفير ما يصل إلى ثماني جرعات مختلفة من اللقاحات المضادة لكورونا بحلول الخريف، بما فيها جرعات قد تحمي من السلالات المتحورة.

وأضاف أنه من المقرر إعطاء جرعات معززة أولاً للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية وكبار السن والأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية خطيرة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19.

من حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا
من حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا
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وبينما تشهد أجزاء كبيرة من أوروبا طفرة جديدة في الوباء، تعتمد بريطانيا على برنامج تطعيم جماعي سريع لمساعدتها على إنهاء الإغلاق والحد من تفشي فيروس كورونا.

وتلقى زهاء 30 مليون شخص في المملكة المتحدة، بما يمثل 55% من إجمالي عدد البالغين بالبلاد، الجرعة الأولى من اللقاح.

يذكر أن بريطانيا سجّلت أكثر من 126 ألف حالة وفاة مؤكدة بالفيروس.

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