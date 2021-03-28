.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ظهرت في بلد إفريقي.. اكتشاف أخطر سلالة لكورونا

كورونا إفريقيا

ظهرت في بلد إفريقي.. اكتشاف أخطر سلالة لكورونا

السلالة الجديدة هي الأكثر خطورة من بين المكتشفة إلى الآن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في جديد طفرات كورونا، اكتشف العلماء طفرات غير معروفة للفيروس المستجد لدى سياح قادمين من تنزانيا.

اعتراف إيراني عن كورونا يفضح سوء الوضع الوبائي إيران اعتراف إيراني عن كورونا يفضح سوء الوضع الوبائي

إلى ذلك، ذكرت شبكة "بلومبرغ" أنه تم العثور على السلالة الأكثر تحوراً لفيروس كورونا المستجد حتى الآن لدى مسافرين من تنزانيا، وهو الأمر الذي دفع العلماء إلى المطالبة بمزيد من المراقبة في هذا البلد.

الأكثر خطورة

ووفقًا لدراسات أولية، فإن السلالة الجديدة هي الأكثر خطورة من بين المكتشفة إلى الآن. وهذا الفيروس المتحور محصن ضد الأجسام المضادة، وينتقل بسهولة من ناقل إلى آخر. ويخشى العلماء من أن اللقاحات الحالية قد تكون عديمة الفائدة ضده.

كما يشعر الخبراء بالقلق إزاء حقيقة أن السلطات التنزانية رفضت الاعتراف بوجود جائحة، ولم تتخذ أي إجراءات تقييدية. ووفقًا لهم، من المستحيل السيطرة على الوضع الوبائي ومنع انتشار المرض بهذه الطريقة.

سامية حسن
سامية حسن

لا بيانات للمصابين

وسجلت تنزانيا رسميا 509 حالات إصابة بفيروس كورونا، بينها 21 حالة وفاة. ولا توجد المزيد من البيانات حول انتشار "كوفيد-19" في تنزانيا، وأعلنت السلطات الانتصار على المرض العام الماضي.

ودعت منظمة الصحة العالمية مرارًا وتكرارًا البلد الإفريقي إلى التعامل مع الجائحة بجدية. لكن الرئيس التنزاني الراحل جون ماجوفولي نفى خطر المرض وعرض محاربته بالصلاة، وتوفي في منتصف مارس.

وآثار موقف ماغوفولي انتقادات من الدول المجاورة ومنظمة الصحة العالمية، حيث تشير الأدلة إلى إصابة العديد من الأشخاص في البلاد بالمرض، ولكن لم تحدد خليفته، سامية حسن علي، بعد ما إذا كانت ستغير سياساته أم لا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

في أمل جديد.. تقنية تساعد المكفوفين على التنقل وحدهم في أمل جديد.. تقنية تساعد المكفوفين على التنقل وحدهم
فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!

الأكثر قراءة

سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله
احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً
بسبب التجمعات.. الصحة السعودية تحذر بسبب التجمعات.. الصحة السعودية تحذر "إصابات كورونا ترتفع"
قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر
نجح مع الخنازير.. أمل لو تحقق سينهي كورونا نجح مع الخنازير.. أمل لو تحقق سينهي كورونا

قبل أن تذهب

تعرف على قدرات القارب البريطاني الروبوتي الجديد الخارقة
تعرف على قدرات القارب البريطاني الروبوتي الجديد الخارقة

اكتشف المزيد