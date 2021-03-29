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فرنسا تقترب من الأسوأ.. وحدات العناية المركزة على آخرها

فيروس كورونا باريس

فرنسا تقترب من الأسوأ.. وحدات العناية المركزة على آخرها

يدق الأطباء ناقوس الخطر بشكل متزايد إزاء إمكانية اضطرارهم إلى البدء في إبعاد المرضى عن وحدة العناية المركزة

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دبي - العربية.نت

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يقترب عدد مرضى العناية المركزة في فرنسا بسرعة من أسوأ مرحلة في آخر موجة لفيروس كورونا بخريف عام 2020، وهو مؤشر آخر على مدى تأثير تجدد العدوى على المستشفيات الفرنسية.

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ارتفع عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات في فرنسا إلى 4872 مساء الأحد.

هذا العدد أقل بقليل من أعلى نقطة عند 4919 حالة في وحدات العناية المركزة في 16 نوفمبر، عندما تعرضت فرنسا أيضًا لطفرة فيروسية وتم إغلاقها ردًا على ذلك.

مع استمرار زيادة معدلات القبول في وحدة العناية المركزة بأرقام مزدوجة يوميا، يمكن تجاوز ذروة نوفمبر في غضون أيام.

ويدق الأطباء ناقوس الخطر بشكل متزايد إزاء إمكانية اضطرارهم إلى البدء في إبعاد المرضى عن وحدة العناية المركزة، خاصة في منطقة باريس.

عندما ضرب الوباء فرنسا لأول مرة، انتهى الأمر باستقبال المستشفيات أكثر من 7000 مريض في العناية المركزة، وكانت تلك الذروة في أبريل/نيسان 2020.

ولكن خلال تلك الموجة العارمة من الإصابات، توقفت المستشفيات عن علاج العديد من المرضى غير المصابين بكوفيد لتجنب الإرهاق التام.

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