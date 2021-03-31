.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"أين البيانات؟".. أميركا و13 دولة قلقون بشأن تقرير منشأ كورونا

كورونا - تعبيرية
تعبيرية
فيروس كورونا

"أين البيانات؟".. أميركا و13 دولة قلقون بشأن تقرير منشأ كورونا

قالوا إن دراسة الخبراء الدوليين حول منشأ الفيروس تأخرت بشكل كبير ولم تحصل بشكل كامل على البيانات والعينات الأصلية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعربت الولايات المتحدة و13 دولة حليفة لها، في بيان الثلاثاء، عن "قلقها المشترك" حيال تقرير منظمة الصحة حول منشأ كوفيد-19 وحثت الصين على السماح للخبراء "بوصول كامل" إلى كل البيانات.

وقالت الحكومة الأميركية مع الدول الأخرى، وبينها المملكة المتحدة وإسرائيل وكندا واليابان وأستراليا والدنمارك، فضلا عن النرويج: "من الضروري أن نعبر عن قلقنا المشترك من أن دراسة الخبراء الدوليين حول منشأ فيروس سارس-كوف-2 تأخرت بشكل كبير ولم تحصل بشكل كامل على البيانات والعينات الأصلية".

وأضاف البيان: "من الضروري جدا أن يسمح لخبراء مستقلين بالحصول الكامل على كل البيانات البشرية والحيوانية والبيئية والأبحاث والطواقم التي كانت معنية في المراحل الأولى للوباء والمهمة في تحديد كيفية ظهور الجائحة" من دون انتقاد صريح للصين.

تعبيرية
تعبيرية

وأضاف البيان: "نعرب عن هذا القلق ليس فقط لتعلم كل ما هو ممكن حول منشأ الجائحة بل أيضا لتمهيد الطريق أمام مسار سريع وشفاف ويستند إلى الأدلة للمرحلة الثانية من الدراسة وللأزمات الصحية المقبلة".

ووقعت البيان المشترك أيضا كل من تشيكيا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا وكوريا الجنوبية.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعملون مع منظمة الصحة العالمية.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس طالب، الثلاثاء، بإجراء خبراء متخصصين تحقيقا أعمق حول فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان للفيروسات في الصين.

وانتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية المسؤولين الصينيين "لعدم تشاركهم البيانات بشكل كاف" حول فيروس كورونا وتقييدهم حصول الخبراء الدوليين على البيانات الأصلية حول الوباء.

السر في فيروس كورونا فيروس كورونا السر في "الخلايا التائية".. كيف يقاوم الجسم تحورات كورونا؟
مدير منظمة الصحة يطالب بتحقيق حول تسرب كورونا من مختبر صيني فيروس كورونا فيروس كورونا مدير منظمة الصحة يطالب بتحقيق حول تسرب كورونا من مختبر صيني

وأكد تيدروس، خلال إحاطة للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حول التقرير حول منشأ الفيروس والذي نشر رسمياً الثلاثاء، أنه على الرغم من أن الخبراء الذين أجروا في يناير وفبراير تحقيقات في الصين حول منشأ الفيروس خلصوا إلى أن فرضية تسرّب الفيروس من مختبر هي الأقل ترجيحاً، لكن "الأمر يتطلّب تحقيقاً أوسع، على الأرجح عبر بعثات جديدة مع خبراء متخصصين أنا على استعداد لإرسالهم".

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن ما يزيد عن 127.86 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و921929.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات! فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات!
نضال الشافعي لـ نضال الشافعي لـ"العربية نت": "أمن قومي" حقق حلمي و"ضغط عالي" ظُلم

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. "اللي عايز يجرب يجرب"
ولا أفظع..! رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظام يدها ولا أفظع..! رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظام يدها

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد