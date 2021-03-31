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روسيا تسجل أول لقاح ضد كورونا في العالم.. للحيوانات

كورونا كلاب
2 صور كورونا كلاب
2 صور
كورونا كلاب
كورونا كلاب
صورة لأحد كلاب الرعي الأيسكتلندية
صورة لأحد كلاب الرعي الأيسكتلندية
لقاح كورونا

روسيا تسجل أول لقاح ضد كورونا في العالم.. للحيوانات

بعض الحيوانات، وفقا للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وقد تم تسجيل عدة حالات من هذا النوع في العديد من البلدان

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العربية.نت

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قال قسطنطين سافينكوف، نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والنباتية، الأربعاء، إن روسيا سجلت أول لقاح في العالم للحيوانات ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكر أنه تم تصميم اللقاح، في "المركز الفيدرالي لحماية صحة الحيوانات"، التابع للهيئة، وتم تسجيله تحت اسم "كارنيفاك –كوف"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

تعبيرية
2 صور تعبيرية
2 صور
تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية

وأضاف الخبير: "بدأت الاختبارات السريرية لهذا اللقاح في أكتوبر من العام الماضي، وشاركت فيها الكلاب والقطط، والثعالب البيضاء القطبية، والمنك والثعالب العادية، وحيوانات أخرى. وتسمح لنا نتائج البحث بالاستنتاج بأن اللقاح آمن ويتمتع بفعالية مناعية عالية، لأنه تم لدى كل الحيوانات المشاركة في الدراسة ظهور أجسام مضادة لفيروس كورونا".

ونوه الخبير، بأن العلماء الروس، يواصلون حاليا، دراسة المدة التي يتم فيها تشكيل المناعة بعد التطعيم باللقاح. ووفقا لسافينكوف، يبلغ هذا المؤشر اليوم، 6 أشهر على الأقل.

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وأضاف الخبير بأنه يمكن في أبريل إطلاق الإنتاج التجاري لهذا اللقاح على أساس أكبر منصة في البلاد لإنتاج الأدوية للحيوانات، التابعة للمركز الفيدرالي لحماية صحة الحيوانات".

وأوضح سافينكوف، أن هذا اللقاح يتمتع بأهمية خاصة، لأن بعض الحيوانات، وفقا للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وقد تم تسجيل عدة حالات من هذا النوع في العديد من البلدان.

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