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فحصان لكورونا بالأسبوع.. برنامج جونسون الجديد لمكافحة الجائحة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
فيروس كورونا

فحصان لكورونا بالأسبوع.. برنامج جونسون الجديد لمكافحة الجائحة

ينتظر أن يؤكد خططا لاستئناف رحلات السفر الدولية وفتح قطاعات من الاقتصاد في بريطانيا

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لندن - رويترز

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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إنه سيكون بمقدور الجميع في إنجلترا إجراء فحص كوفيد-19 مرتين في الأسبوع، في إطار مسعى جديد لمكافحة الجائحة مع تخفيف القيود المجتمعية واستمرار التطعيم بوتيرته السريعة.

وقال جونسون الذي من المنتظر أن يؤكد في وقت لاحق اليوم خططا لاستئناف رحلات السفر الدولية وفتح قطاعات من الاقتصاد، إن برنامج الفحص الجديد سيكسر سلاسل نقل العدوى وسيساعد في رصد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض.

بوريس جونسون يتلقى اللقاح (أرشيفية- فرانس برس)
بوريس جونسون يتلقى اللقاح (أرشيفية- فرانس برس)

ومع دخول أغلب دول أوروبا في إجراءات عزل جديدة للتعامل مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، وضع جونسون خطة لتخفيف القيود في الأشهر المقبلة، مما يعطي دفعة قوية لواحدة من أكثر دول العالم تضررا من الجائحة.

وقال رئيس الوزراء في بيان "مع استمرارنا في إحراز تقدم جيد في حملة التطعيم ومع المضي في اتباع خارطة الطريق التي وضعناها لتخفيف القيود بحذر، تصبح الفحوص الدورية السريعة أكثر أهمية لضمان ألا تذهب هذه الجهود سدى".

ومن المتوقع أن يؤكد جونسون إعادة فتح جميع متاجر التجزئة وأماكن الضيافة المفتوحة وصالونات تصفيف الشعر اعتبارا من 12 أبريل في إنجلترا، كما سيكون هناك نظام لتصنيف الدول استناداً إلى مستويات الإصابة والتطعيم من أجل السماح بالسفر الدولي.

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وبموجب الخطة القائمة حاليا، لن يسمح بالسفر الدولي قبل 17 مايو على أقرب تقدير. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن جونسون ليس من المتوقع أن يحدد إطارا زمنيا معينا.

وتتخذ أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية خطوات مماثلة للخروج من العزل الصارم الذي فُرض في بداية العام.

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