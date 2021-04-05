.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المغرب: انتشار السلالة البريطانية المتحورة من كورونا في 7 أقاليم

5eb1a4fe374edc2f795b09ce091341e4
كورونا المغرب
فيروس كورونا

المغرب: انتشار السلالة البريطانية المتحورة من كورونا في 7 أقاليم

وزارة الصحة المغربية: تأكيد انتشار السلالة البريطانية من فيروس كورونا في 7 أقاليم في المغرب

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت وزارة الصحة المغربية في ساعة متأخرة من ليلة الأحد/ الإثنين بيانا عن مستجدات الرصد الجينومي للسلالات المتحورة لفيروس كورونا.

وقالت الوزارةفي بيانها" مكن جهاز المراقبة الجينومية لفيروس كورونا المستجد في المغرب من تأكيد انتشار السلالة البريطانية في 7 جهات/ أقاليم في المغرب".

المغرب يرخص استعمال سبوتنيك الروسي ضد كورونا عدسة العربية المغرب يرخص استعمال سبوتنيك الروسي ضد كورونا

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت عن تسجيل 8 وفيات و365 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8850، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 498197.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 484921، بعد شفاء 128 مصابا.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 7 وفيات و575 إصابة بالفيروس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسوأ حادث بتاريخ فرنسا.. قتل خلاله مئات الجنود بلحظات أسوأ حادث بتاريخ فرنسا.. قتل خلاله مئات الجنود بلحظات
يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر

الأكثر قراءة

الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة الحكومة الأردنية: جهات خارجية تورطت في المخططات المشبوهة للأمير حمزة
يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر يسهل الهضم ويطرد السموم.. فوائد ذهبية لهذا العصير الأحمر
وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا! وداعا للأطقم والأسنان البديلة.. أسنانك ستنمو مجددا!
لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة روسي يزف بشرى نهاية كورونا
الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب
ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر ليست أجنبية.. سر لا يعلمه الكثيرون عن أغنية عزفت بموكب مومياوات مصر

قبل أن تذهب

صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب
صاروخ حوثي يقتل ويصيب أطفالا بمأرب

اكتشف المزيد