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كورونا أم حساسية أو آثار جانبية للقاح.. كيف نفرّق بين الأعراض؟

أعراض كورونا تعبيرية
تعبيرية
فيروس كورونا

كورونا أم حساسية أو آثار جانبية للقاح.. كيف نفرّق بين الأعراض؟

خبير أميركي: الحساسية عادة لا تسبب الحمى، لكنها تجعل الأشخاص يشعرون بحكة والتهاب في مختلف أنحاء جسدهم.. هذا هو الفارق الرئيسي بينها وبين فيروس كورونا الذي تعتبر الحمى عرضاً شهيراً له

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دبي - العربية.نت

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وسط جهود التطعيم الشاملة في مختلف أنحاء العالم، ومع حلول فصل الربيع، واستمرار انتشار فيروس كورونا المستجد بكل بقاع المعمورة، قد يكون من الصعب معرفة الفرق بين الحساسية الموسمية وعدوى فيروس كورونا والآثار الجانبية للقاحات.

شبكة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية نقلت عن أحد الأطباء الأميركيين البارزين القول إن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين أعراض كورونا والحساسية والأعراض الناتجة عن تلقي التطعيم.

د. جون وايت
د. جون وايت

وقال الدكتور جون وايت، كبير المسؤولين الطبيين في موقع الرعاية الصحية "ويب ميد" WebMD ، إن الحساسية عادة لا تسبب الحمى، لكنها تجعل الأشخاص يشعرون بحكة والتهاب في مختلف أنحاء جسدهم، مشيراً إلى أن هذا هو الفارق الرئيسي بينها وبين فيروس كورونا الذي تعتبر الحمى عرضاً شهيراً له.

وأضاف وايت: "العدوى الفيروسية غالباً ما تسبب لك قشعريرة أو حمى وتجعلك متعباً للغاية. في حين لا تسبب الحساسية إرهاقاً أو تعباً شديداً".

وتابع: "الحساسية لا تسبب لك ضيقاً في التنفس أو تصيبك بالإسهال في حين يمكن أن يتسبب كورونا في هذه الأعراض".

تعبيرية
3 صور تعبيرية
3 صور
تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية
تعبيرية

من جهتها، كشفت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضاً عن بعض الفروق بين الحساسية وفيروس كورونا، قائلة إنه في حين أن أعراض كليهما يمكن أن تشمل السعال وضيق التنفس والتعب والصداع والتهاب الحلق والاحتقان أو سيلان الأنف، فإن بعض الأعراض مثل الحمى والقشعريرة وآلام العضلات وفقدان حاستي التذوق والشم والغثيان والإسهال تعتبر أكثر شيوعاً مع عدوى كورونا.

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أما بالنسبة لأعراض ما بعد التطعيم، قال الخبير الأميركي إن "الآثار الجانبية عادة تشمل آلاماً في الذراع، وإرهاقاً، وأحياناً صداع".

وأضاف قائلاً: "الأمر كله يتعلق بالتوقيت؛ فالآثار الجانبية للقاح تحدث عادة بعد 4 ساعات أو نحو ذلك من التطعيم وتختفي في غضون 24 - 36 ساعة، في حين أن الحساسية والأعراض المتعلقة بعدوى فيروس كورونا لا تنتهي بهذه السرعة".

ونصح وايت الأشخاص الذين لديهم شكوك أو قلق من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا بإجراء اختبار للكشف عن الفيروس.

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