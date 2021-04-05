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هذه أكثر الدول تضررا من كورونا.. وأميركا تتصدر

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فيروس كورونا

هذه أكثر الدول تضررا من كورونا.. وأميركا تتصدر

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 131.2 مليون حالة إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.8 مليون وفاة

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العربية.نت، وكالات

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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 131.2 مليون حالة إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 131,212,766، وإجمالي الوفيات 2,845,462.

وجرى الاحتفال بأكثر الأعياد المسيحية بهجة في جميع أنحاء العالم، الأحد، بجلوس المتعبدين على مقاعد متباعدة، فيما أنشدت الجوقات الكنسية "ترانيم الشكر" وارتدى أفرادها الكمامات في ثاني عيد فصح تفرض فيه احتياطات مشددة بسبب وباء كورونا المستجد.

وشهدت أجزاء عدة من العالم ارتفاعا مقلقا في عدد الإصابات رغم تسارع وتيرة التحصين، ما دفع دولا أوروبية لإعادة فرض قيود تثير حفيظة شرائح واسعة من سكانها.

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وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ555,001 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 30,706,121.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ331,433 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 12,984,956.

من البرازيل
2 صور من البرازيل
2 صور
من البرازيل
من البرازيل
من روسيا
من روسيا

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 204,147، وإجمالي إصابات 2,250,458.

وتأتي الهند في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ164,623، وإجمالي إصابات 12,485,509.

من إيطاليا
2 صور من إيطاليا
2 صور
من إيطاليا
من إيطاليا
من بريطانيا
من بريطانيا

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127,078، وإجمالي إصابات 4,373,798.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 111,030 وإجمالي إصابات 3,668,264.

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وفي المرتبة السابعة تأتي روسيا بإجمالي وفيات 98,731، وإجمالي إصابات 4,529,576.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 96,808 وإجمالي إصابات 4,883,174.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 77,060 ، وإجمالي إصابات 2,896,329.

تليها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 75,698، وإجمالي إصابات 3,300,965.

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