بوتين تلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. الكرملين يتكتم على الاسم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه حصل على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كوفيد -19، بعد ثلاثة أسابيع من حصوله على الجرعة الأولى.

وكان الزعيم الروسي قد أعلن، خلال جلسة للجمعية الجغرافية الروسية، الأربعاء، التي شارك فيها عبر الفيديو، عن الجرعة التي تلقاها بعيدا عن الأنظار.

وقال بوتين: "الآن، قبل دخولي إلى هذه القاعة، تلقيت جرعة ثانية أيضًا. أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام".

وحصل بوتين على الجرعة الأولى من اللقاح في 23 مارس/ آذار، بعيدًا عن عدسات الكاميرات أيضًا.

ولم يكشف الكرملين عن اللقاح الذي أخذه الرئيس من اللقاحات الثلاثة المعتمدة حاليًا للاستخدام في روسيا.

ويأتي تطعيم الزعيم الروسي بعد عدة أشهر من بدء موجة تطعيم واسعة النطاق ضد كوفيد-19 في روسيا - وهو تأخير أثار دهشة الكثيرين، حيث رأى البعض أنه أسهم في تصاعد المخاوف الحالية بشأن اللقاح.

ومنحت السلطات الروسية الموافقة التنظيمية لثلاث لقاحات مطورة محليًا – سبوتنك 5 وإيبي فاك كورونا وكوفي فاك. وحصل الثلاثة على تصريح بالاستخدام قبل استكمال التجارب المتقدمة التي يؤكد الخبراء أنها ضرورية لضمان سلامة اللقاحات وفعاليتها بما يتماشى مع البروتوكول العلمي.