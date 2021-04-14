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موسكو تبدأ المرحلة الثانية من اختبار دواء لعلاج كورونا.. يعتمد على بلازما الدم

كورونا
تعبيرية
فيروس كورونا

موسكو تبدأ المرحلة الثانية من اختبار دواء لعلاج كورونا.. يعتمد على بلازما الدم

الدواء رُكّب على أساس بلازما دم المصابين بفيروس كورونا، المحتوية على الأجسام المضادة للفيروس

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العربية.نت

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أعلنت السلطات الصحية في موسكو عن انطلاق المرحلة الثانية من اختبار دواء "كوفيد – غلوبولين" لعلاج فيروس كورونا.

وقال المكتب الصحفي لإدارة الرعاية الصحية في موسكو، الثلاثاء، إن التجارب ستشمل 6 مستشفيات في موسكو تعالج المصابين بفيروس كورونا، فيما من المقرر أن تستغرق المرحلة الثانية من التجارب شهرين أو ثلاثة.

تعبيرية
تعبيرية

يُذكر أن "كوفيد – غلوبولين" ركّب على أساس بلازما دم المصابين بفيروس كورونا، المحتوية على الأجسام المضادة للفيروس.

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ويُشار إلى أن الدواء يخفف من شدة أعراض المرض ويساعد في تعزيز المناعة حتى الشفاء منه.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 137.03 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و090728.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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