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الصين.. بدء تجارب سريرية للقاح ضد كورونا يمكن استنشاقه

فيروس كورونا تعبيرية
تعبيرية
لقاح كورونا

الصين.. بدء تجارب سريرية للقاح ضد كورونا يمكن استنشاقه

اللقاح المستنشق يمكن نظرياً أن يوفر حماية إضافية عن طريق تنشيط الأجسام المضادة أو الخلايا التائية

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دبي - العربية.نت

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بدأت شركة "كانسينو بيولوجيكس" CanSino Biologics الصينية التجارب السريرية للقاح كوفيد-19 عن طريق الاستنشاق، حسبما أفاد المؤسس المشارك للشركة والرئيس التنفيذي يوكسيفن يو لشبكة "سي إن بي سي" CNBC.

وقال يو: "إن اللقاح المستنشق يمكن أن يكون أكثر فعالية من اللقاح المحقون بالنظر إلى أن الفيروس التاجي يدخل جسم الإنسان عبر الممرات الهوائية". وأضاف: "إذا فشلت طبقة الحماية هذه وانتقل الفيروس أعمق داخل الجسم، فلا يزال بإمكان أجزاء أخرى من الجهاز المناعي محاربة فيروس (كورونا)، لذلك أضفت المزيد من الطبقات عن طريق الغشاء المخاطي".

تعبيرية
تعبيرية

وأوضح يو في حديثه في منتدى بواو لآسيا في مقاطعة هاينان الصينية، أن اللقاح المستنشق يمكن نظرياً أن يوفر حماية إضافية عن طريق تنشيط الأجسام المضادة أو الخلايا التائية (مجموعة من الخلايا اللمفاوية الموجودة بالدم وهي تلعب دوراً أساسياً في المناعة الخلوية) في الممرات الهوائية.

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وتقوم شركة CanSino Biologics بتطوير لقاح الاستنشاق بالاشتراك مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية.

وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 140.76 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و150,732.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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