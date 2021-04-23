.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

دراسة: فيروس كورونا يضر بالنساء الحوامل بشدة

In this picture taken on March 31, 2020, expectant mother Jamie Chui, 33, poses in front of residential buildings near where she lives in Hong Kong. Jamie Chui has been a virtual prisoner in her Hong Kong home for most of her nine-month pregnancy. Trapped intially by violent pro-democracy protests and tear gas, and then by the coronavirus -- she now faces giving birth alone, with her husband unlikely to see his child until days later.
سيدة حامل تضع الكمامة للوقاية من كورونا في هونغ كونغ (أرشيفية)
فيروس كورونا

دراسة: فيروس كورونا يضر بالنساء الحوامل بشدة

يمكن للمرأة الحامل أن تحصل على بعض الحماية من خلال التطعيم، وتشير الأدلة الحديثة إلى أن لقاحي مودرنا وفايزر آمنان للاستخدام أثناء الحمل

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أشارت دراسة أجريت في عدد من البلدان إلى أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا لديهن مخاطر أعلى للوفاة ولدخول العناية الفائقة وللولادة المبكرة ولمضاعفات صحية أخرى.

سيدة حامل تخضع لفحص كورونا في الهند (أرشيفية)
سيدة حامل تخضع لفحص كورونا في الهند (أرشيفية)

ويسبب الحمل تغيرات مختلفة في الجسم، قد تجعل المرأة عرضة للأذى من فيروس كورونا.

ويمكن للمرأة الحامل أن تحصل على بعض الحماية من خلال التطعيم. وتشير الأدلة الحديثة إلى أن لقاحي مودرنا وفايزر آمنان للاستخدام أثناء الحمل.

سيدة حامل تتلقى جرعة من لقاح كورونا في بنسيلفانيا في الولايات المتحدة (أرشيفية)
سيدة حامل تتلقى جرعة من لقاح كورونا في بنسيلفانيا في الولايات المتحدة (أرشيفية)
"كورونا" يتسبب في فقدان السمع وطنين الأذن فيروس كورونا فيروس كورونا "كورونا" يتسبب في فقدان السمع وطنين الأذن

نُشرت نتائج الدراسة الحديثة أمس الخميس في "مجلة الجمعية الطبية الأميركية لطب الأطفال"، والتي رددت ما ورد في دراسات أصغر.

وشمل البحث نساء من 18 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وأميركا الوسطى والجنوبية وأوروبا وآسيا وإفريقيا.

كما شملت الدراسة حوالي 700 امرأة حامل ومصابة بكوفيد-19 و1400 امرأة حامل وغير مصابة بالفيروس.

وتمت رعاية البحث من قبل "صندوق أبحاث في جامعة أكسفورد"، حيث يعمل المؤلفون الرئيسيون للدراسة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جرعة واحدة يومية.. تقضي على التوتر والإجهاد وتؤخر الشيخوخة جرعة واحدة يومية.. تقضي على التوتر والإجهاد وتؤخر الشيخوخة
بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم.. هذا الكرش ينذر بمرض خطير! بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم.. هذا الكرش ينذر بمرض خطير!
الأكثر قراءة
مصر تقر حداً أدنى للإقامة في المنشآت الفندقية.. وهذه قيمته مصر تقر حداً أدنى للإقامة في المنشآت الفندقية.. وهذه قيمته
خلال 73 عاماً من الزواج.. شكوى وحيدة أرّقت الأمير فيليب من الملكة إليزابيث خلال 73 عاماً من الزواج.. شكوى وحيدة أرّقت الأمير فيليب من الملكة إليزابيث
محاكمة الإسباني الذي قتل أمه وشاركه كلبه في أكل لحمها محاكمة الإسباني الذي قتل أمه وشاركه كلبه في أكل لحمها
جرعة واحدة يومية.. تقضي على التوتر والإجهاد وتؤخر الشيخوخة جرعة واحدة يومية.. تقضي على التوتر والإجهاد وتؤخر الشيخوخة
اليمن.. جريمة بشعة ضحيتها 3 مراهقين من أسرة واحدة في إب اليمن.. جريمة بشعة ضحيتها 3 مراهقين من أسرة واحدة في إب
ماركا: راموس يُلاحق محمد صلاح ماركا: راموس يُلاحق محمد صلاح
قبل أن تذهب
الهند تسجل أكبر حصيلة إصابات ووفيات في العالم خلال يوم واحد
الهند تسجل أكبر حصيلة إصابات ووفيات في العالم خلال يوم واحد
اكتشف المزيد