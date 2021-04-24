الصحة العالمية: هذا ما يجب على الهند فعله للحد من انتشار كورونا

قال مايك رايان، مدير إدارة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مساء الجمعة، إن على الهند أن تفرض قيودا على الحركة والاختلاط لتقليص الارتفاع الحاد في حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ووصف الحد من انتشار المرض في الهند بأنه "مهمة صعبة للغاية"، فيما اتجهت الحكومة الهندية إلى تشغيل قطارات "أكسجين إكسبرس" لنقل خزانات الأكسجين لمواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بالمستشفيات.

وقال راسان: "علينا أن نقلص الاختلاط بكل ما في وسعنا لخفض العدوى. الحكومة الهندية تدرس القيام بذلك".

وسجلت الهند أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكورونا في العالم لليوم الثاني الجمعة، إذ تجاوز عدد الإصابات الجديدة 330 ألفا، في الوقت الذي يرزح فيه نظام الرعاية الصحية تحت وطأة المرضى والحوادث ونقص الأكسجين. وعلقت عدة دول الرحلات القادمة من الهند للحد من انتشار الفيروس.

ويعاني النظام الصحي في الهند من نقص التمويل، وتردي وضعه للأسوأ فيما تجتاح البلاد أعتى موجة لفيروس كورونا في العالم، والتي سجلت رقمًا قياسيًا عالميًا آخر في الإصابات اليومية لليوم الثاني على التوالي بلغ 332730 حالة.

وأكدت الهند 16 مليون حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وهي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة. وسجلت الهند 2263 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح المجموع 186,920 حالة وفاة.

ووضعت الهند خزانات الأكسجين في قطارات سريعة خاصة، حيث طلبت المستشفيات الكبرى في نيودلهي، الجمعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المزيد من الإمدادات لإنقاذ مرضى كوفيد-19 الذين ينازعون لالتقاط أنفاسهم. ولقي أكثر من 12 شخصا حتفهم عندما اندلع حريق أذكاه الأكسجين في جناح لمرضى فيروس كورونا بولاية مكتظة بالسكان، غرب البلاد.

ويزداد الوضع سوءًا يومًا بعد يوم مع توجه المستشفيات إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمناشدة الحكومة لتجديد إمدادات الأكسجين والتهديد بوقف استقبال المرضى الجدد.

كتبت سلسلة مستشفيات خاصة رئيسية في العاصمة الهندية، "ماكس هوسبيتال"، على موقع "تويتر" يوم الجمعة بأن لديها إمدادات أكسجين تكفي لمدة ساعة واحدة فقط في نظامها، وكانت تنتظر تجديد الإمدادات منذ الصباح الباكر. وقبل يومين، قدمت التماسًا في محكمة دلهي العليا يفيد بنفاد الأكسجين لديها، مما يعرض حياة 400 مريض للخطر، من بينهم 262 كانوا يعالجون من كوفيد-19.

من الهند من الهند

قطارات "أكسجين إكسبرس"

قال وزير السكك الحديدية بيوش غويال إن الحكومة بدأت في تشغيل قطارات "أكسجين إكسبرس" لنقل خزانات الاكسجين لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات في المستشفيات.

قال ساكيت تيكو، رئيس رابطة مصنعي الغازات الصناعية لعموم الهند: "لدينا فائض من الأكسجين في المصانع البعيدة عن الأماكن التي يحتاج فيها الناس للأكسجين الآن. نقل الأكسجين بالشاحنات يمثل تحديًا من هذه المصانع... لقد عززنا الإنتاج مع ارتفاع استهلاك الأكسجين لأقصى حد. ولكن لدينا قيود وأكبر تحد في الوقت الحالي هو نقل الاكسجين إلى حيث هناك حاجة ماسة إليه".

وأبلغت المحكمة العليا حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي يوم الخميس أنها تريد "خطة وطنية" بشأن إمدادات الأكسجين والأدوية الأساسية لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأصدرت حكومة نيودلهي قائمة تضم عشرات المستشفيات الحكومية والخاصة التي تواجه نقصًا حادًا في إمدادات الأكسجين.

أكثر من 3 ملايين وفاة في العالم

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 3,073,969 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة الجمعة.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (570,346) تليها البرازيل بتسجيلها 383,502 وفاة ثم المكسيك مع 214,095 وفاة ثم الهند مع 186,920 وفاة والمملكة المتحدة مع 127,345 وفاة.