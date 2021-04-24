مشافي الهند تستغيث.. مصابو كورونا في ارتفاع ووفاة كل 4 دقائق

قالت وزارة الصحة في الهند، السبت، إن إصابات كورونا ارتفعت 346,786 بين ليلة وضحاها، مسجلة رقما قياسيا عالميا جديدا لليوم الثالث على التوالي، حيث طلبت المستشفيات المكتظة إمدادات الأكسجين.

وتشهد الهند موجة ثانية قاسية من الوباء، حيث تسجل وفاة واحدة جراء كورونا كل 4 دقائق تقريبا في دلهي مع انهيار ​​النظام الصحي في العاصمة الذي يعاني من نقص التمويل.

من الهند من الهند

ونشرت الحكومة طائرات عسكرية وقطارات لتوصيل الأكسجين من أقاصي البلاد إلى دلهي. وأظهر التلفزيون شاحنة أكسجين تصل إلى مستشفى "باترا" في دلهي بعد أن أصدر استغاثة تقول إن لديه 90 دقيقة من الأكسجين المتبقي لمرضاه البالغ عددهم 260 مريضا.

وناشد رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مؤتمر الجمعة "الرجاء مساعدتنا في الحصول على الأكسجين، ستكون هناك مأساة هنا".

الكارثة الصحية وصلت أيضا إلى أجزاء أخرى من البلاد، حيث أصدرت عدة مستشفيات إشعارات عامة تفيد بعدم وجود الأكسجين الطبي لديها. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن حالات جديدة لوفاة أشخاص في مدينتي جايبور وأمريتسار بسبب نقص الغاز.

وتجاوزت الهند الرقم القياسي الأميركي البالغ 297,430 إصابة في يوم واحد في أي مكان في العالم يوم الخميس، مما يجعلها بؤرة عالمية للوباء الذي بدأ يتضاءل في العديد من البلدان الأخرى.

من الهند من الهند

من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة وفيات كوفيد-19 في جميع أنحاء الهند بمقدار 2624 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي للبلاد حتى الآن. وقالت محارق الجثث في جميع أنحاء دلهي إنها ممتلئة وطلبت من العائلات المكلومة الانتظار.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة الآن ما مجموعه 16.6 مليون حالة، بما في ذلك 189,544 حالة وفاة.

ووضعت الهند خزانات الأكسجين في قطارات سريعة خاصة، حيث طلبت المستشفيات الكبرى في نيودلهي، الجمعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المزيد من الإمدادات لإنقاذ مرضى كوفيد-19 الذين ينازعون لالتقاط أنفاسهم. ولقي أكثر من 12 شخصا حتفهم عندما اندلع حريق أذكاه الأكسجين في جناح لمرضى فيروس كورونا بولاية مكتظة بالسكان، غرب البلاد.

قال مايك رايان، مدير إدارة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مساء الجمعة، إن على الهند أن تفرض قيودا على الحركة والاختلاط لتقليص الارتفاع الحاد في حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ووصف الحد من انتشار المرض في الهند بأنه "مهمة صعبة للغاية"، فيما اتجهت الحكومة الهندية إلى تشغيل قطارات "أكسجين إكسبرس" لنقل خزانات الأكسجين لمواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بالمستشفيات.

وقال رايان: "علينا أن نقلص الاختلاط بكل ما في وسعنا لخفض العدوى. الحكومة الهندية تدرس القيام بذلك".