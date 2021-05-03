.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كيف تتعزز فاعلية الجرعة الأولى من لقاح كورونا؟

من أحد المراكز الصحية لتلقي لقاح كورونا في لندن - فرانس برس
تعبيرية
لقاح كورونا

كيف تتعزز فاعلية الجرعة الأولى من لقاح كورونا؟

حذر شين ماكنايت من جامعة كوين ماري بلندن من التراخي في تنفيذ برنامج التطعيم العالمي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توصلت دراسة طبية حديثة نشرتها مجلة "ساينس" إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى خفيفة بفيروس كورونا أو دون أعراض تعززت لديهم الحماية بشكل كبير ضد المتغير البريطاني والجنوب إفريقي من الفيروس بعد جرعة واحدة من اللقاح.

رئيس معهد أمصال الهند يفر إلى لندن بسبب نقص اللقاحات قصص خاصة فيروس كورونا رئيس معهد أمصال الهند يفر إلى لندن بسبب نقص اللقاحات

وكانت الاستجابة المناعية لمن لم يصابوا بالفيروس أقل قوة بعد الجرعة الأولى.

وأوضحت الدراسة أن الأشخاص الذين ليس لديهم عدوى سابقة أدت جرعة واحدة من اللقاح إلى انخفاض مستويات الأجسام المضادة المعادلة ضد كورونا المستجد، مما يجعلهم عرضة للعدوى.

فيما حذر شين ماكنايت من جامعة كوين ماري بلندن من التراخي في تنفيذ برنامج التطعيم العالمي، معتبرا أن تكلفة التراخي ثمنها باهظ كما يحدث في الهند.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات! شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!
عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير عرض جثث ومنع التلفاز والهواتف.. طالبان لم تغير "جلدها"
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد