.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بيونتك تكشف جديداً حول لقاحها.. وداعاً لمشكلة الحرارة!

محاقن وزجاجتان من لقاح فايزر- بيونتك

بيونتك تكشف جديداً حول لقاحها.. وداعاً لمشكلة الحرارة!

التركيبة الجديدة للقاح يمكن أن تحفظ لمدة 6 أشهر

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت- وكالات

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن شكلت مسألة تخزين اللقاح صعوبة أمام تصدير اللقاح ونقله إلى دول خارجية، تعمل شركة بيونتك للحصول على الموافقة على نسخة جديدة من لقاح ضد فيروس كورونا ، يمكن تخزينه في ثلاجات من 2 إلى 8 درجات مئوية، وفق ما قال الرئيس التنفيذي أوغور شاهين، اليوم الثلاثاء.

وأوضح شاهين أن لدى الشركة تركيبة جديدة من اللقاح يمكن تخزينها في ثلاجات بحرارة 8 درجات مئوية، مضيفا أن الشركة تنتظر الموافقة عليها، وذلك بدلاً من تخزينها في درجة حرارة 80 درجة تحت الصفر كما في التركيبة القديمة.

تحفظ لـ 6 أشهر

كما كشف أن التركيبة الجديدة للقاح يمكن أن تحفظ لمدة 6 أشهر.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة الألمانية أن لقاحها الذي طورته مع شركة فايزر الأميركية سيكون فعالاً أيضاً ضد النسخة الهندية من فيروس كورونا.

من أحد المراكز الصحية لتلقي لقاح كورونا في لندن - فرانس برس
من أحد المراكز الصحية لتلقي لقاح كورونا في لندن - فرانس برس

ويسبب "المتحور الهندي" الكثير من المخاوف لأنه يحمل طفرتين معا، وتم رصده في 17 دولة على الأقل.

كما كانت بيونتيك أعلنت في الفترة الماضية أنها ستنتج ملياري جرعة في العام الحالي، من اللقاح الذي تتشارك به مع شركة فايزر الأميركية والمضاد لفيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
من أهم رجال الأعمال الأثرياء.. 6 أسباب وراء نجاح بيل غيتس من أهم رجال الأعمال الأثرياء.. 6 أسباب وراء نجاح بيل غيتس
إيلون ماسك يغرّد.. ويطلب مساعدة متابعيه في برنامج شهير إيلون ماسك يغرّد.. ويطلب مساعدة متابعيه في برنامج شهير
الأكثر قراءة
بائعة الخضار المتنمر عليها في السعودية تكشف للعربية.نت وضعها بائعة الخضار المتنمر عليها في السعودية تكشف للعربية.نت وضعها
النيابة العامة تستدعي مصور فيديو تنمر على بائعة خضار في السعودية النيابة العامة تستدعي مصور فيديو تنمر على بائعة خضار في السعودية
سخرية من يوتيوبر مصرية.. أعدت سخرية من يوتيوبر مصرية.. أعدت "العشاء الأخير" لعائلتها
السعودية.. نائب أمير الشرقية يوجه بسكن ومقر لبائعة الخضار ضحية التنمر السعودية.. نائب أمير الشرقية يوجه بسكن ومقر لبائعة الخضار ضحية التنمر
14 خلطة سرية لإنقاص الوزن.. اختر منها ما يناسبك 14 خلطة سرية لإنقاص الوزن.. اختر منها ما يناسبك
سقطت من برج بطهران.. وفاة راعية مصالح أميركا بإيران سقطت من برج بطهران.. وفاة راعية مصالح أميركا بإيران
قبل أن تذهب
هل اللقاح سيطر على الوباء في بعض الدول؟
هل اللقاح سيطر على الوباء في بعض الدول؟
اكتشف المزيد