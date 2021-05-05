.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

المتحور تسلل لأسود الهند.. سؤال صاعق يقلب المواجع

أسود (فرانس برس)
تعبيرية (فرانس برس)

المتحور تسلل لأسود الهند.. سؤال صاعق يقلب المواجع

إصابة 8 أسود بالفيروس المتحور في الهند تعيد نظرية إمكانية انتقاله من الحيوان إلى البشر

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

لطالما حيّرت فرضية انتقال فيروس كورونا من الحيوان إلى البشر العديدين حول العالم، ويعود هذا السؤال مجدداً إلى المشهد، بعدما أعلنت الحكومة الهندية إصابة 8 أسود آسيوية بالفيروس المتحور في إحدى حدائق الحيوانات.

لقاحات كورونا فعالة ضد المتحور الهندي عدسة العربية لقاحات كورونا فعالة ضد المتحور الهندي

إصابة الأسود الثمانية فتحت النقاش حول إمكانية انتقال النسخة المتحورة من كورونا من الحيوان إلى البشر أو بالعكس، ووضعت خبراء الصحة مجدداً أمام أسئلة محيرة حول هذا الفيروس وخصائصه، وكيفية مواجهته.

إلا أن نيودلهي التي تواجه معركة شرسة مع الفيروس المتحور، أكدت أنه رغم إصابة الأسود بالفيروس، إلا أنه لا توجد دلائل على أن الحيوانات يمكنها أن تنقل العدوى إلى البشر.

كورونا في الهند
كورونا في الهند

لا دلائل حقيقية

من جانبها، قالت وزارة البيئة والغابات والتغير المناخي الهندية، إنه استناداً إلى تجربتها مع حيوانات ثبتت العام الماضي إصابتها بمرض فيروس كورونا في حدائق حيوان بمناطق أخرى من العالم، فإنه لا توجد دلائل حقيقية تشير إلى أن الحيوانات يمكنها نقل المرض إلى البشر.

تبادل عينات

كما قامت سلطات الحديقة في ولاية حيدر أباد الجنوبية في الهند، بتبادل عينات مع معمل أبحاث حكومي في 24 آذار (مارس) الماضي، بعدما ظهرت أعراض ضيق في التنفس على تلك الأسود، ما أدى لإغلاق الحديقة في الوقت الحالي.

مواطنون في الهند ينتظرون أخذ لقاح كورونا (رويترز)
مواطنون في الهند ينتظرون أخذ لقاح كورونا (رويترز)

إصابات قياسية في الهند

وتأتي نتائج الفحوص هذه في وقت تشهد فيه الهند ارتفاعاً هائلاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين البشر، حيث سجلت أكثر من 300 ألف إصابة يومياً لثلاثة عشر يوما متواصلة، وبلغ إجمالي الإصابات بالمرض فيها أكثر من 20 مليونا، وهو ثاني أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات.

وكان خبراء قد حذروا في وقت سابق من احتمال انتقال سلالة جديدة من فيروس كورونا إلى حيوانات أخرى، مثل الجرذان والفئران والقوارض، مع إمكانية عودته في السنوات المقبلة إلى البشر عبر الحيوانات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جيف بيزوس وبيل غيتس.. تشابه غير متوقع بالطلاق! جيف بيزوس وبيل غيتس.. تشابه غير متوقع بالطلاق!
جديد بائعة الخضار بالدمام.. خطوة باتجاه المتنمر جديد بائعة الخضار بالدمام.. خطوة باتجاه المتنمر
الأكثر قراءة
فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله
"تحملوه للأبد".. لقاح شهير يفجّر كارثة عن كورونا
الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم
شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا
تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب
بالصور.. هذا المقر الجديد لبائعة الخضار التي شغلت السعودية بالصور.. هذا المقر الجديد لبائعة الخضار التي شغلت السعودية
قبل أن تذهب
بريطانيا ترسل حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" للمنطقة.. لماذا؟
بريطانيا ترسل حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" للمنطقة.. لماذا؟
اكتشف المزيد