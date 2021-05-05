مجموعة السبع تطالب إيران بإطلاق مزدوجي الجنسية المعتقلين

طالبت مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى اليوم الأربعاء، إيران بالإفراج عن مزدوجي الجنسية الموقوفين تعسفياً، كما دعت الصين للوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها الاقتصادية وقالت إنها ستعمل على تحسين المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء من أجل مواجهة "الممارسات والسياسات الاقتصادية التعسفية والقسرية".

وقال وزراء خارجية دول المجموعة في بيان "باعتبارنا من الدول التي تدعم انفتاح المجتمعات والتجارة الحرة والعادلة في إطار نظام شفاف وقابل للتنبؤ به وفقا لقواعد ومعايير دولية، فنحن متحدون في قلقنا من الممارسات التي تقوض مثل تلك الأنظمة الاقتصادية الحرة والنزيهة بما يشمل مجالات التجارة والاستثمار وتمويل التنمية".

وأضاف البيان "سنعمل معا لتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة الممارسات والسياسات الاقتصادية التعسفية والقسرية. نحث الصين على أخذ زمام المبادرة والوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بما يتناسب مع دورها الاقتصادي العالمي".