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تراجع لافت لكورونا ببريطانيا حيث توفي 2 فقط في 24 ساعة

من لندن يوم 6 يناير

تراجع لافت لكورونا ببريطانيا حيث توفي 2 فقط في 24 ساعة

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لندن – العربية.نت

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وفاتان فقط أحدثهما "كورونا" المستجد في الساعات الـ 24 الماضية ببريطانيا، إضافة إلى 1.770 إصابة، على حد ما اتضح من بيانات جديدة صدرت اليوم عن وزارة الصحة، وفيها ذكرت أن حالتي الوفاة هما الأدنى منذ 8 مارس 2020 للآن، بينما أحدث الفيروس 7 وفيات يوم أمس السبت، فيما كانت الإصابات 2.488 أمس أيضا.

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ولم يعد في المستشفيات سوى 1.152 مصابا بالفيروس، منهم 163 فقط بحالة حرجة على أجهزة التنفس الاصطناعي، من أصل 4.434.860 إصابة. أما الوفيات فبلغت 127.605 منذ ظهر الفيروس حتى أمس في المملكة المتحدة التي أجرت سلطاتها الصحية 131 مليونا و400 ألف فحص على أشخاص من كافة الأعمار، منهم أكثر من مليون و67 ألفا في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، فيما تلقى أكثر من 35 مليونا و300 ألف الجرعة الأولى من اللقاح، وتلقى الجرعتين 17 مليونا و600 ألف.

يتضح من البيانات أيضا، أن المستجد أحدث 65.037 إصابة في كل مليون نسمة من سكان البلاد البالغين 68 مليونا، وتسبب بمقتل 1.871 شخصا في كل مليون. وثبت أن التراجع عائد بالدرجة الأولى إلى حملة التطعيم.

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