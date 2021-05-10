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الصحة العالمية: كورونا الهندي سلالة مقلقة سريعة العدوى

من الهند يوم 8 مايو (فرانس برس)
من الهند

الصحة العالمية: كورونا الهندي سلالة مقلقة سريعة العدوى

الصحة العالمية: العالم يشهد تباطؤاً في عدد إصابات ووفيات.. لكنه تباطؤاً غير مقبول

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دبي - العربية.نت

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صنفت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، سلالة (بي.617.1) من فيروس كورونا التي رصدت لأول مرة في الهند على أنها مصدر قلق عالمي.

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وقالت ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 خلال إفادة صحافية "نصنفها على أنها سلالة تبعث على القلق على المستوى العالمي.. هناك بعض المعلومات المتاحة التي تشير إلى زيادة في مستوى العدوى".

من جهته، قال مدير المنظمة الدولية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم، إن العالم يشهد تباطؤا في عدد إصابات ووفيات كوفيد-19 مع انخفاضات في معظم المناطق لا سيما الأمريكتين وأوروبا وهما أكثر منطقتين تضررتا من الجائحة.

وأضاف في إفادة "لكنه لا يزال تباطؤا غير مقبول مع تسجيل أكثر من 5.4 مليون حالة كوفيد-19 و90 ألف وفاة تقريبا الأسبوع الماضي".

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