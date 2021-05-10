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شاهد خطوات بسيطة تقيك من كورونا.. وأهمها "فتح النوافذ"!

تعبيرية (شترستوك)
تيدروس أدهانوم غيبريسوس (رويترز)

شاهد خطوات بسيطة تقيك من كورونا.. وأهمها "فتح النوافذ"!

فتح النوافذ والتباعد الاجتماعي من أبرز الخطوات للحد من انتشار كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية. نت

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قيد يبدو فتح النوافذ وتهوية المنزل أمراً في غاية البساطة، ولا يحمل ذلك القدر من الأهمية قبل زمن كورونا، وليس أكثر من إجراء روتيني نفعله عادة في الصباح، لكن تبيّن أن تلك الخطوة لها أهمية أكبر في زمن الجائحة

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ففي فيديو نشره رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر حسابه في توتير اليوم الاثنين، ذكّر فيه بأبرز الخطوات التي تقي البشر من الإصابة بالفيروس التاجي، ولعل أهمها فتح النوافذ وتهوية الأماكن المغلقة باستمرار، كخطوة ذات أهمية كبيرة للحد من العدوى في الأماكن المغلقة.

أرقام صادمة

كما أوضحت العالمة الأميركية للأوبئة والأمراض المعدية، ماريا فان كيروف، في الفيديو أن أرقام وفيات كورونا المسجلة حول العالم صادمة، في هذا الوقت من الوباء، بينما الأدوات لمواجته موجودة في أيدي البشر والقادرة على منع العدوى الانتشار حول العالم.

وكشف أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين وفاة بالفيروس، وأكثر من 158 مليون إصابة حول العالم منذ بدء الوباء.

امرأة ترتدي كمامة (تعبيرية - رويترز)
امرأة ترتدي كمامة (تعبيرية - رويترز)

خطوات أخرى

كما لخّص الفيديو أبرز الطرق التي قد تحد من انتشار الوباء، مثل التباعد الاجتماعي، مؤكداً أن الأمر يتعلق بتمرين الأشخاص على ممارسة مثل هذه الأمور، التي تبدو في ظاهرها سهلة إلا أنها تعني الكثير في سياق مكافحة الانتشار.

كذلك قدّم مجموعة من النصائح مثل لبس الكمامة وتجنب الأماكن المزدحمة، وأخذ اللقاح لهؤلاء الذين لم يأخذوه بعد.

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