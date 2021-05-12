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بريطانيا تفتح تحقيقاً بشأن إدارة الحكومة لأزمة كورونا

Britain's Prime Minister Boris Johnson speaks during the weekly question time debate in Parliament in London, Britain, May 12, 2021, in this screen grab taken from video. Reuters TV via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امام البرلمان اليوم
فيروس كورونا

بريطانيا تفتح تحقيقاً بشأن إدارة الحكومة لأزمة كورونا

قد يحدد التحقيق الرسمي وتقريره النهائي إرث جونسون السياسي، وقد يؤثر على الناخبين قبل انتخابات عامة من المنتظر أن تجرى قبل 2024

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لندن – رويترز

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه سيتم فتح تحقيق العام المقبل بشأن إدارة أزمة جائحة كورونا من المرجح أن يركز على سبب تكبد بريطانيا أسوأ حصيلة وفيات في أوروبا والبطء في فرض العزل العام في بادئ الأمر.

مصاب بكورونا في إحدى غرف العناية الفائقة في لندن
مصاب بكورونا في إحدى غرف العناية الفائقة في لندن

وأقر جونسون ووزراؤه بأن هناك دروساً مستفادة من أسوأ كارثة صحة عامة تشهدها البلاد منذ عقود، لكنهم أشاروا إلى أن حملة التطعيم البريطانية السريعة كانت دليلاً على إحراز نجاحات.

وقال جونسون للبرلمان، اليوم الأربعاء: "هذه العملية (أي التحقيق) ستضع أفعال الدولة تحت المجهر".

وقد يحدد التحقيق الرسمي وتقريره النهائي إرث جونسون السياسي، وقد يؤثر على الناخبين قبل انتخابات عامة من المنتظر أن تجرى قبل 2024 وفقاً لموعد نشر نتائجه.

من حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا
من حملة التطعيم ضد كورونا في بريطانيا
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وذكرت جامعة جونز هوبكنز أن حصيلة الوفيات الرسمية في بريطانيا جراء جائحة كوفيد-19 بلغت 127629، وهي الأسوأ في أوروبا وخامس أعلى حصيلة عالمية.

وواجه جونسون اتهامات من معارضيه بالبطء الشديد في الاستجابة للأزمة، لا سيما في البداية والإخفاق في توفير معدات وقاية كافية والتخبط في نظام الفحص والرصد.

وحتى الآن تم تطعيم 35.6 مليون شخص في بريطانيا، أي أكثر من ثلثي السكان البالغين، بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19.

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