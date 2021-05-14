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أكثر فتكا.. الصحة العالمية: سلالات متحورة في الطريق

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فيروس كورونا

أكثر فتكا.. الصحة العالمية: سلالات متحورة في الطريق

الصحة العالمية: العام الثاني من الوباء أكثر فتكا بكثير من الأول

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دبي - العربية.نت

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قالت خبيرة في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إنه من المتوقع اكتشاف المزيد من سلالات فيروس كورونا، لكننا الآن "نعلم كيف نتصرف".

إلى ذلك، أوضحت ماريا فان كيركوف كبيرة الخبراء التقنيين المعنيين بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية خلال إفادة عبر الإنترنت في جنيف "أود أن يتحول الخوف (من السلالات) إلى شيء مثمر، شيء من القوة".

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كان مدير المنظمة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد دعا في وقت سابق اليوم الدول إلى عدم تطعيم الأطفال والفتيان ضد كوفيد-19 والتبرع باللقاحات لمنصة كوفاكس بهدف إعادة توزيعها على الدول التي تحتاج اليها.

"أكثر فتكا بكثير"

كذلك، اعتبر في مؤتمر صحافي أنه وفق المسار الذي تسلكه الأمور، فإن العام الثاني من انتشار الوباء سيكون "أكثر فتكا بكثير" من العام الأول. وقال "أفهم سبب رغبة بعض الدول في تلقيح أطفالها وفتيانها، ولكنني أطلب منكم التفكير في التخلي عن ذلك وإعطاء اللقاحات لكوفاكس"؛ وهي المنصة الدولية التي أنشئت لضمان وصول اللقاحات إلى الدول في شكل عادل.

وإذ لفت مدير منظمة الصحة إلى أن دولا عديدة لا تزال تشهد تفشيا قياسيا للعدوى، مثل الهند ونيبال وسريلانكا وبعض بلدان القارة الأميركية، أكد أن "كوفيد-19 أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 3,3 مليون شخص ووفق المسار الذي تسلكه الأمور، فإن العام الثاني من انتشار الوباء سيكون أكثر فتكا بكثير من العام الأول".

تحذيرات من "قومية اللقاحات"

يشار إلى أنه منذ أشهر، تندد منظمة الصحة بما تعتبره "قومية اللقاحات" التي تحرم دولا عدة إمكان حماية مواطنيها الأكثر ضعفا والطواقم الطبية المعالجة، وخصوصا أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعهدا تلقيح الغالبية الكبرى من شعوبهما بحلول الصيف.

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