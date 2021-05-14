بعد قرار التخلي عن الكمامة.. الصحة العالمية تعارض أميركا

بعد إعلان الولايات المتحدة أن الذين تلقوا التطعيم لا يحتاجون إلى ارتداء الكمامات، دعت منظمة الصحة العالمية من تلقى لقاح كورونا إلى الالتزام بوضع الكمامات.

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن يوم الإعلان عن قرار خلع الكمامة هو "يوم عظيم".

جاء كلام الرئيس بعدما أصدرت المراكز المعروفة اختصارا باسم "CDC"، توصيات جديدة بشأن ارتداء الكمامات ودورها في الحد من انتشار فيروس كورونا، اعتبرت فيها أن ارتداء الكمامات يبقى ضروريا في أماكن الرعاية الصحية أو في الأماكن التي تشترط ذلك أو في حال كان الشخص على متن طائرة.

كما أكدت أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يجب عليهم بعد الآن ارتداء الكمامات أو البقاء على مسافة ست أقدام من الآخرين في معظم الأماكن، سواء في الهواء الطلق أو في الداخل.

توصيات مشجعة

كذلك فإنه من المتوقع أن تشجع التوصيات الجديدة المزيد من الأميركيين على تلقي اللقاح، خاصة أولئك الذين ما زالوا مترددين.

يشار إلى أنه حتى الآن تلقى نحو 59% من البالغين جرعة واحدة على الأقل، فيما تسجل البلاد حوالي 38 ألف حالة جديدة من كوفيد-19 يوميا - أو 11 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو معدل يستمر في الانخفاض.

تخفيف مرتقب للقيود

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي حدد 4 يوليو موعدا لتلقي 70% من البالغين الأميركيين جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، قال خلال اجتماع مع حكام ولايات، إنه سيعلن "قريبا" عن تخفيف جديد للقيود.

وحتى الآن تلقى نحو 59% من البالغين جرعة واحدة على الأقل، وتسجل البلاد حوالي 38 ألف حالة جديدة من كوفيد-19 يوميا - أو 11 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو معدل يستمر في الانخفاض.

إلى ذلك، يزداد الإجماع بين الخبراء على أنه في ضوء هذه البيانات المشجعة، سيكون من الممكن قريبا الاستغناء عن الأقنعة في الداخل في معظم الأماكن العامة.