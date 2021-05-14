خبر سار من إنجلترا.. لقاحات كورونا أنقذت حياة 12000 شخص

مع تزايد حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد حول العالم، كشف تحليل لوكالة الصحة العامة في إنجلترا، أن طرح لقاحات كوفيد 19 في إنجلترا حال دون وفاة نحو 12 ألف شخص ودخول أكثر من 30 ألفا آخرين المستشفيات من كبار السن.

وقالت إنه حتى نهاية أبريل نيسان حال برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 دون وفاة 11700 ممن تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر في إنجلترا.

كما تم تجنب دخول ما يقدر بنحو 33 ألفا المستشفيات ممن تبلغ أعمارهم 65 فأكثر خلال نفس الفترة.

ولم تشمل أرقام وكالة الصحة اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية التي تضع حكوماتها سياستها الخاصة في مكافحة الجائحة.

دليل واضح ومتزايد

وقالت الوكالة أيضا إن هذا التقدير لا يمثل سوى التأثيرات المباشرة للقاحات و"الدليل الواضح والمتزايد" على أن اللقاحات تساعد في تقليل انتقال العدوى مما يعني أن عدد الوفيات والدخول للمستشفيات التي منعتها اللقاحات كانت أعلى على الأرجح.

وقالت ماري رامسي رئيسة قسم التحصين في وكالة الصحة العامة بإنجلترا "لقد أنقذ اللقاح عددا كبيرا جدا من الأرواح ويمكننا الآن أن نرى التأثير الهائل الذي أحدثه على وقاية الأشخاص من الإصابة بأعراض خطيرة ومن ثم حماية مستشفياتنا أيضا".

ويظهر تحليل لرويترز أن بريطانيا سجلت 127640 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 في سادس أعلى عدد وفيات على مستوى العالم.

إلى ذلك، سجلت البلاد أمس الخميس، 11 وفاة جديدة بسبب الوباء، و2657 إصابة جديدة بالمرض ارتفاعا من 2284 إصابة في اليوم السابق، وهي أكبر زيادة يومية منذ 27 أبريل نيسان.



وأظهرت بيانات الحكومة أن 184210 أشخاص حصلوا على جرعة أولى من لقاح مضاد لكوفيد-19، ليصل العدد الإجمالي لمن حصلوا على جرعة واحدة على الأقل إلى 35.907 مليون أو ما يعادل 68.2% من السكان البالغين.