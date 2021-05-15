4000 وفاة يومياً.. سنة فتاكة قادمة والهند مبعث القلق

العام الثاني للجائحة قد يكون أكثر فتكاً من العام الأول والهند تعد مبعث قلق كبير.. هذا ما صرح به المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف الجمعة.

وجاءت تصريحات جيبريسوس خلال اجتماع عبر الإنترنت بعد أن دق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ناقوس الخطر بخصوص الانتشار السريع للمرض في الريف مترامي الأطراف.

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إلى ذلك سجلت الهند زيادة طفيفة في العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا السبت، لكن الوفيات ظلت قريبة من حاجز أربعة آلاف.

وسجلت الهند على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية 326098 إصابة جديدة بالفيروس، في أقل زيادة بالبلاد منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24.37 مليون إصابة في حين سجلت 3890 وفاة.

كما تشير بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.7 مليون إصابة جديدة وأكثر من 20 ألف وفاة خلال الأسبوع المنصرم. ويبلغ الآن إجمالي عدد الوفيات فيها 266207.