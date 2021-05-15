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4000 وفاة يومياً.. سنة فتاكة قادمة والهند مبعث القلق

من مستشفى في الهند يوم 11 مايو (رويترز)

4000 وفاة يومياً.. سنة فتاكة قادمة والهند مبعث القلق

رئيس وزراء الهند دق ناقوس الخطر بخصوص الانتشار السريع للمرض في الريف المترامي الأطراف

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العربية.نت، وكالات

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العام الثاني للجائحة قد يكون أكثر فتكاً من العام الأول والهند تعد مبعث قلق كبير.. هذا ما صرح به المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف الجمعة.

وجاءت تصريحات جيبريسوس خلال اجتماع عبر الإنترنت بعد أن دق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ناقوس الخطر بخصوص الانتشار السريع للمرض في الريف مترامي الأطراف.

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إلى ذلك سجلت الهند زيادة طفيفة في العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا السبت، لكن الوفيات ظلت قريبة من حاجز أربعة آلاف.

وسجلت الهند على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية 326098 إصابة جديدة بالفيروس، في أقل زيادة بالبلاد منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24.37 مليون إصابة في حين سجلت 3890 وفاة.

مسافرون داخل محطة قطارات في الهند (أرشيفية من رويترز)
مسافرون داخل محطة قطارات في الهند (أرشيفية من رويترز)

كما تشير بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.7 مليون إصابة جديدة وأكثر من 20 ألف وفاة خلال الأسبوع المنصرم. ويبلغ الآن إجمالي عدد الوفيات فيها 266207.

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