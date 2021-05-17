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أطباء هنود يطالبون الحكومة بإشراكهم في المعركة ضد كورونا

Rohan Aggarwal, 26, a resident doctor treating patients suffering from the coronavirus disease (COVID-19), looks at a patient's x-ray scan during his 27-hour shift at Holy Family Hospital in New Delhi, India, May 1, 2021. If a patient has a fever, and I know he's sick but he's not requiring oxygen, I can't admit him, said Aggarwal. That's the criteria. People are dying on the streets without oxygen. So people who don't require oxygen, even if they are sick, we don't admit them usually, he added. Another choice is I have an old male and I have a young guy. Both are requiring high-flow oxygen; I have only one bed in the ICU. And I can't be emotional at that time, that he is a father to someone. The young have to be saved. REUTERS/Danish Siddiqui SEARCH SIDDIQUI AGGARWAL FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES
طبيب يعاين صورة أشعة لمريض مصاب بكورونا في غرفة مكتظة بالمرضى في أحد مستشفيات نيودلهلي
فيروس كورونا

أطباء هنود يطالبون الحكومة بإشراكهم في المعركة ضد كورونا

يتعين على الهنود الذين تخرجوا من كليات طب خارج البلاد اجتياز امتحانات محلية قبل السماح لهم بمزاولة المهنة

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جواهاتي (الهند) – رويترز

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يحث نحو 90 ألفاً من الأطباء الهنود الحاصلين على شهادات طبية من روسيا والصين وأوكرانيا، الحكومة على السماح لهم بالمشاركة في المعركة ضد كورونا بدلاً من وقوفهم مكتوفي الأيدي في انتظار التصاريح المحلية لمزاولة المهنة.

رجل يتحدث على الهاتف بينما تحاول طبيبة في أحد مستشفيات بجنور بالهند انعاش زوجته
رجل يتحدث على الهاتف بينما تحاول طبيبة في أحد مستشفيات بجنور بالهند انعاش زوجته

ولم يتضرر مكان آخر في العالم من الوباء مثلما تضررت الهند، حيث أدى تفشي سلالة جديدة من الفيروس هناك إلى ارتفاع في الإصابات والوفيات اليومية إلى أكثر من 400 ألف إصابة وأكثر من أربعة آلاف وفاة يومياً، الأمر الذي أنهك النظام الصحي.

ويتعين على الهنود الذين تخرجوا في كليات طب في دول مثل بنغلادش والفلبين ونيبال وقرغيزستان اجتياز امتحانات محلية قبل السماح لهم بمزاولة المهنة.

وتجاوز العديد من هؤلاء تلك الامتحانات وينتظرون تصاريح العمل، في حين ينتظر آخرون الامتحان الشهر المقبل.

غرفة في مستشفى بنيو دلهي مكتظة بمرضى كورونا
غرفة في مستشفى بنيو دلهي مكتظة بمرضى كورونا
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وقال نجيرول أمين، رئيس رابطة خريجي كليات الطب الأجنبية الهنود، إنهم لا يطالبون "بالسماح للخريجين من خارج الهند بإجراء عمليات جراحية، لكن يجب السماح لهم بالعمل كممارسين في الخطوط الأمامية في مرحلة حرجة كهذه".

ويحذر خبراء الصحة من أن الهند قد تواجه قريباً نقصاً في أعداد الطواقم الطبية العاملين في وحدات الرعاية الفائقة في الوقت الذي تحصد فيه الموجة الثانية من الوباء المزيد من الأرواح.

ونظم العاملون بالتمريض والإسعاف بالمستشفيات الحكومية في ولاية جوجارات إضراباً الأسبوع الماضي للمطالبة بمنحهم أجوراً أفضل وتغطية تأمينية.

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