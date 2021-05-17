الهند.. تراجع حالات كوفيد اليومية للمرة الأولى منذ أسابيع

تراجعت حالات كوفيد اليومية، الاثنين، للمرة الأولى منذ أسابيع في الهند إلى أقل من 300 ألف.

وتواجه الهند موجة إصابات فتاكة بكوفيد-19 دفعت منظومتها الصحية إلى حافة الانهيار وأدت إلى نقص كبير في الأسرّة في المستشفيات والأكسجين والأدوية.

وكانت الهند سجلت أمس الأحد زيادة أقل في عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 لليوم الثالث على التوالي، لكن عدد الوفيات خلال 24 ساعة كان أعلى من أربعة آلاف حالة مما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى 270 ألفا.

من الهند من الهند من الهند

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الأحد تسجيل 4077 حالة وفاة جديدة، بينما ارتفعت الإصابات 311,170 . وارتفع إجمالي الإصابات أكثر من مليوني إصابة خلال الأسبوع والوفيات بنحو 28,000.

وبدأت الموجة الثانية الضخمة من الإصابات في الهند في فبراير، مما زاد من الضغوط على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي.

وتراجعت الإصابات بشكل مطرد في الولايات التي تعرضت لزيادة مبدئية في الإصابات مثل ولاية مهاراسترا أغني ولايات الهند وولاية دلهي الشمالية بعد فرض عمليات إغلاق صارمة.

وقال مسؤولو الصحة الاتحاديون، السبت، إن إجمالي معدل الحالات الإيجابية لكل اختبار تراجع إلى 19.8% الأسبوع الماضي بعد أن كان 21.9% في الأسبوع السابق مما أثار آمالا في أن الإصابات اليومية بدأت في الاستقرار.

لكن تم تسجيل زيادات في ولايات مثل تاميل نادو في الجنوب وفي المناطق الريفية.

وحث رئيس الوزراء ناريندرا مودي المسؤولين السبت على تعزيز موارد الرعاية الصحية بالريف وتعزيز المتابعة مع انتشار الفيروس بسرعة في تلك المناطق بعد اجتياحه المدن.