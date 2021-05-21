مصر تواجه الموجة الثالثة لكورونا بأكبر مركز تطعيم في الشرق الأوسط

تواجه مصر الموجة الثالثة الشرسة لفيروس كورونا، حيث تواصل وزارة الصحة المصرية جهودها للحد من انتشار الفيروس بتجهيز أكبر مركز لتلقي اللقاحات ضد كورونا.

واقتربت وزارة الصحة المصرية من الانتهاء من تجهيز أكبر مركز لتلقي اللقاحات في منطقة الشرق الأوسط لتطعيم 10 آلاف مصري يوميا بلقاحات كورونا.

والمركز ذو مساحة كبيرة جدًا، حيث تم تخصيص أرض المعارض بالقاهرة بأكملها للمركز؛ وتم تقسيمها بطريقة حضارية ومنظمة، بحيث تستوعب 10 آلاف مواطن يوميا.

وتتسع القدرة الاستيعابية للمركز لتطعيم 10 آلاف مصري يوميا بلقاحات كورونا، ويشتمل على 96 عيادة، يتم خلالها إدخال البيانات وقياس العلامات الحيوية للمواطن وغرف لإعطاء اللقاح وغرفة خاصة لمتابعة الحالة بعد التطعيم لمدة 30 دقيقة.

كما تضم مدخل بيانات وفريقا طبىا لتوقيع الموافقة المستنيرة، ومكانا لإعطاء اللقاح وقياس العلامات الحيوية، حيث يضم المكان ساحة انتظار تستوعب 500 مواطن، بالإضافة لمكان مخصص لانتظار السيارات، مشيرا إلى أن مواعيد العمل من 9 صباحًا حتى 10 مساء طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، ودورة المواطن في التطعيم لا تتعدى الـ10 دقائق.