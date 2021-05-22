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إصابة علي الحجار وزوجته بفيروس كورونا

الحجار وزوجته
فيروس كورونا

إصابة علي الحجار وزوجته بفيروس كورونا

يشهد الوسط الفني إصابات عديدة بالفيروس في الأسابيع الأخيرة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة- أحمد الريدي

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نجوم جدد ينضمون إلى قائمة مصابي فيروس كورونا المستجد في الوسط الفني، بعدما أعلن علي الحجار عن إصابته بالفيروس المستجد هو وزوجته.

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أعلن الحجار عن الأمر قائلا "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي.. الحمدلله على كل شئ.. دعواتكم بالشفاء".

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ذلك الأمر أصاب محبيه بالقلق، وتفاعلوا مع كلماته وتمنوا له ولزوجته أن يتجاوزوا تلك المحنة سريعا وأن يتخلصوا من عدوى الفيروس المستجد.

ويمكث علي الحجار في عزل منزلي بالوقت الحالي، ويتلقى بروتوكول العلاج الخاص بعدوى الفيروس المستجد، على أن يتم تقييم الحالة وما وصلت إليه خلال الأيام المقبلة.

ويشهد الوسط الفني إصابات عديدة بالفيروس في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أصيب الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، فيما كانت عائلة الراحل سمير غانم على موعد مع الإصابة في النصف الأول من الشهر الفضيل.

واحتفل الحجار قبل شهر واحد بعيد ميلاد زوجته السيدة هدى، في حفل اقتصر على تواجده هو وابنيه الصغيرين يوسف وجنى الحجار بالإضافة إلى زوجته.

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